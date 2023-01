Paraná Supermercados inaugura 4ª loja em Nova Odessa e gera 60 empregos

Com investimento de R$ 12 milhões, rede chega à 8ª unidade na região

No último sábado, 21, foi inaugurada a quarta unidade do Paraná Supermercados em Nova Odessa e a oitava de toda a rede. Localizada na Rua 15 de Novembro, 148, no Centro, a loja recebeu um investimento de R$ 12 milhões e está gerando 60 novos empregos diretos. O empreendimento foi construído em um terreno de 1,8 mil metros quadrados, que possui 1,3 mil metros de área construída.

O evento de inauguração contou com a presença dos proprietários da rede, Gerson Pereira e Mário Pereira, além de autoridades novaodessenses. Gerson, que ocupa o cargo de diretor-presidente da rede, celebra e ressalta a importância de contribuir com a economia local.

Nova unidade tem 1,3 mil metros quadrados, layout moderno e opções variadas – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

“Esta é a quarta loja na cidade e estamos muito felizes por proporcionar os melhores produtos para nossos clientes. Nesta loja, já estamos empregando muitos colaboradores, que moram aqui. É muito bom gerar emprego para as famílias e melhorar a renda da população. Agora, completamos oito lojas na Região Metropolitana de Campinas. Tudo isso graças aos nossos colaboradores, pois não conseguimos criar nossas lojas sozinhos, mas com o esforço de todos”, disse.

Para este ano, a expectativa é consolidar ainda mais o nome do supermercado. “Nossa expectativa é fortalecer e fidelizar ainda mais nossa marca nas cidades onde atuamos, visando o crescimento da empresa, com o olhar nas unidades que necessitam de investimento e assim proporcionar uma maior comodidade aos nossos clientes”, explicou Gerson.

Nova unidade tem 1,3 mil metros quadrados, layout moderno e opções variadas – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

A rede Paraná Supermercados opera em Nova Odessa desde 2004, com lojas nos bairros São Manoel, Santa Rita e Jardim Bela Vista. Agora, a unidade do Centro se junta à lista. Além do município, a rede também possui empreendimentos em Americana, Sumaré e Campinas.

“Estamos olhando Nova Odessa como um grande polo de oportunidades. Adquirimos esta loja em um ponto estratégico, onde acreditamos muito na força e no potencial do comércio da área central e nos bairros desta região. Assim, unificamos forças com os demais comércios, para que possamos trazer o melhor para a população de Nova Odessa”, completou o diretor presidente da rede.

A rede Paraná Supermercados opera em Nova Odessa desde 2004 – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Paraná Supermercados

Americana

Avenida Abdo Najar, 1264 – Nova Americana

Nova Odessa

Rua Treze de Maio, 580 – Bela Vista

Avenida São Gonçalo, 1715 – Jardim Santa Rita II

Rua Olívio Belinatte, 351 – São Manoel

Rua 15 de Novembro, 148 – Centro

Sumaré

Rua Um, 595 – Jardim das Orquídeas

Rua Alice Pancotti, 393 – Virgílio Viel

Campinas

Rua Igarapé, 1455 – DIC I

Painel de Negócios: conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes. Entre em contato pelo comercial@liberal.com.br ou no WhatsApp (19) 99708-8831.