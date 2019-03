Palestras da Semana do Jovem Empreendedor prosseguem nesta terça

Iniciada oficialmente nesta segunda-feira, a 11ª edição da SJE (Semana do Jovem Empreendedor), organizada pelo NJE (Núcleo de Jovens Empreendedores) do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) de Americana, Cosmópolis e Nova Odessa, continua nesta terça-feira. Duas palestras estão na programação, que segue até a próxima sexta-feira.

O tema deste ano é “Inovação disruptiva na construção de um novo futuro”. A participação nos eventos, que tem apoio do Grupo LIBERAL de Comunicação, é gratuita e aberta a qualquer a qualquer interessado, mas as inscrições devem ser feitas pelo site www.sympla.com.br/ciespamericana. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

A primeira palestra do dia é a “Que Super-Herói é você?”, das 9 às 11 horas, na Etec Ferrucio Humberto Gazzetta, em Nova Odessa. A palestrante Denise Zerbetto, da Movac Consultoria, usará da alegoria dos super-heróis para refletir sobre “as nossas forças e fraquezas e como lidar com a nossa essência”.

Já a segunda acontece no Senac de Americana, como o tema “Disrupção. Garantia de Futuro?”, das 19 às 21 horas”. O assunto será discutido por João Carlos Zicard Vieira, presidente da Zicard Accentiv.

A organização pede a doação de um livro e leite integral, que será destinado ao Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo em Americana.

PRIMEIRO DIA

A abertura da SJE ocorreu ontem, no prédio do Ciesp em Americana. Segundo o coordenador titular do NJE de Americana, Luccas Duque, a programação do evento foi pensada para capacitar através do conteúdo e inspirar através dos exemplos. “Nosso papel enquanto NJE é justamente encontrar esses jovens e engajá-los para que possam assumir esses papéis de protagonistas e realmente trabalhar em prol do empreendedorismo”, afirmou Duque.

Durante a noite, um painel sobre inovação disruptiva foi realizado no auditório do Unisal (Centro Universitário Salesiano). Três empresários apresentaram aos participantes suas experiências.

Programação da 11ª edição da Semana do Jovem Empreendedor

12.3 Terça

9h Palestra “Que super-herói é você?” na Etec de Nova Odessa, com Denise Zerbeto (Movaz)

19h Palestra “Disrupção. Garantia de Futuro?” no Senac Americana, com João Carlos Zicard (Zicard Accentiv)

13.3 Quarta

8 às 17h Dinâmica “Ideathon” no Senai Americana

19h Painel “Inovação Tecnológica e Empreendedorismo” na Fatec Americana, com Leonardo Roriz (Dempi Fiesp), Adão Lopes (Varitus Brasil), Pedro Mizutani (Raízen) e mediação de Frederico Faé (Ciesp Americana)

14.3 Quinta

9h Palestra “Inovarejo – conheça as melhores ideias para inovar no varejo em 2019” na Estação Sesi de Cultura, em Cosmópolis, com Eduardo Soriano (Sebrae SP)

19h Painel “Inclusão, Empoderamento e Inovacão” no Iesa com Ana Zulian (Zulian Advocacia e OAB SP), Clélia Spigolon (Rovany Modas), Cleuza L. N. Ruiz (Ágilbag) e Silvia Boaventura Catto (Ciesp Americana)

19h Palestra “Você está a preparado para a mudança?” no Colégio Antares, com Roseli Pinese Macetti (Persore)

15.3 Sexta

19h Palestra “Novas Tecnologias e a Necessidade de Transformação nas Empresas” na FAM com Jesse Netto (SBT e ABPC)