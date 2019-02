Painéis de rodovias vão exibir alertas de chuvas com raios

A Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) firmou uma parceria com a Defesa Civil do Estado de São Paulo para alertar os motoristas e quem viaja pelas rodovias da malha paulista concedida sobre como proceder em casos de chuvas com raios. A previsão do órgão é um aumento na incidência desse tipo de fenômeno.

A partir de agora, sempre que a Defesa Civil prever a chance de raios atingirem uma determinada região, serão exibidos alertas nos painéis eletrônicos de mensagem das rodovias. A mensagem definida para a ação será: “Chuva com raios; Procure local seguro; Mantenha os vidros fechados; Não toque em partes metálicas”. A previsão é que a temporada de raios no Estado se estenda até o dia 31 de março. Em caso de raios, estacione em local seguro, como postos de serviço, e abrigue-se em uma edificação. Foto: Arquivo / O Liberal

Orientações

Dirigir sob condições climáticas ruins exige maior cautela dos motoristas. Além de reduzir a visibilidade, a água acumulada na pista diminui a aderência dos pneus e dificulta manobras de emergência. É preciso reduzir a velocidade, manter a distância do veículo da frente e manter o farol baixo acesso. Para dirigir em pistas molhadas, recomenda-se também calma e prudência nas manobras. O motorista deve levar em conta que a velocidade máxima permitida na rodovia é determinada para o tráfego em condições normais. Sob chuva é recomendável reduzir a velocidade.

Outra dica importante é em relação ao uso correto do pisca-alerta. É comum motoristas acionarem as luzes de emergência em situações de pouca visibilidade e tráfego lento. Esse procedimento, no entanto, é um erro. Em nenhum caso deve-se circular com o pisca-alerta ligado. A Artesp reforça que o pisca só deve ser acionado com o veículo parado, preferencialmente em um a área segura.

Se, mesmo com todas as precauções, o motorista perceber que a visibilidade está comprometida com a chuva, o melhor a fazer é procurar um posto de serviço e parar até a chuva diminuir para então retomar a viagem.

Dicas de segurança para dirigir com chuva:

– Ao perceber acúmulo de água na pista, reduza a velocidade;

– Acenda as lanternas e os faróis baixos para facilitar que seu carro seja visto por outros condutores;

– Mantenha distância segura dos demais veículos, especialmente o que vai a sua frente;

– Evite frear de maneira brusca para não travar as rodas e derrapar por falta de aderência;

– Em áreas de alagamento, tenha calma e aguarde o nível da água baixar.

Com informações da assessoria de imprensa da Artesp.