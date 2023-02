Padilha diz que Minha Casa, Minha Vida será prioridade na região

Ministro Alexandre Padilha e o prefeito de Nova Odessa, Leitinho (PSD), durante evento nesta sexta-feira - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

O ministro chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta sexta-feira que a prioridade do Governo Federal é viabilizar as obras do programa Minha Casa, Minha Vida, relançado no último dia 15 por meio da Medida Provisória 1.162/2023. A declaração foi concedida após participação no evento de inauguração da ETA (Estação de Tratamento de Água) Santo Ângelo, em Nova Odessa.

De acordo com o ministro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viabilizou R$ 10 bilhões a serem investidos no programa em âmbito nacional. Além disso, o governo quer retomar cerca de 4 mil obras da área de Educação, como creches e escolas.

As prefeituras da RMC (Região Metropolitana de Campinas) têm até o fim de março para apontarem as construções paralisadas. O aporte financeiro será feito gradativamente e seguirá um cronograma de execução.

Outros tipos de construções precisarão passar por aprovação e serão incluídas em uma lista, classificadas pelo perfil. Padilha disse que empreendimentos de estruturação, como a ETA Santo Ângelo, serão mais facilmente fomentados.

“A relação será de parceria com as prefeituras da RMC, será permanente. As eleições já acabaram, agora é hora de reconhecer os resultados e fomentar obras como esta [da ETA Santo Ângelo], de estruturação, que é o que fazíamos nos dois primeiros governos do presidente Lula com o PAC [Programa de Aceleração do Crescimento]”, declarou o ministro.

No caso da RMC, que abrange a RPT (Região do Polo Têxtil), Padilha ressaltou que os consórcios atuarão como intermediadores de novas construções nas áreas de resíduos sólidos, saneamento, tratamento de água, preservação do meio ambiente e de bacias, e mobilidade.

“A RMC é extremamente ativa e dinâmica do ponto de vista econômico. As pessoas geralmente moram em uma cidade, trabalham em outra, então os problemas são comuns dos municípios. Os consórcios terão papel importante no desenvolvimento.”

O ministro também contou que se encontrou com o prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), e se colocou à disposição para viabilizar obras que estejam dentro da prioridade do Governo Federal.

MAL SÚBITO. A inauguração da ETA ficou marcada por um mal súbito do vice-prefeito de Nova Odessa, Alessandro Miranda da Silva, o Mineirinho (PSD), que precisou ser auxiliado por Padilha. Ele saiu do palco carregado pelo prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), e pelo ministro, que é médico infectologista e ajudou no atendimento. Uma equipe de primeiros-socorros também foi acionada. Em nota, a prefeitura informou que Mineirinho passa bem.