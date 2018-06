Ouro Verde ignora autuações da EMTU sobre horários

A concessionária Ouro Verde, que opera as linhas metropolitanas que ligam Americana às cidades vizinhas, tem ignorado as autuações e notificações da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) ao realizar testes e alterações de horários sem autorização da autarquia há duas semanas. Com a justificativa de que precisa equilibrar a prestação do serviço, a viação tem prejudicado usuários de várias cidades, que relatam atrasos para chegar ao trabalho, longas esperas nos terminais e coletivos lotados devido ao acúmulo de passageiros.

Pelo menos quatro linhas têm passado pelos testes da concessionária: 634, 540, 628 e 647. Elas ligam Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa e Sumaré a Americana. Os problemas começaram, segundo informações dos usuários, logo após a greve dos caminhoneiros. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

De acordo com a Ouro Verde, a empresa está realizando estudos nas linhas e esse trabalho deve ser concluído em cerca de 15 dias. A concessionária argumentou que as adequações e ajustes estão sendo feitos de acordo com as necessidades. “A gente está tentando adequar a atual demanda e oferta, para que a gente não fique trabalhando na ociosidade e não desequilibre ainda mais o contrato que a gente tem”, trouxe o posicionamento da viação.

Essa ociosidade, entretanto, pelo menos de acordo com a população que utiliza o transporte, não existe. A crediarista Adriele Capilla, por exemplo, trabalha em Americana e mora em Nova Odessa, e relata que desde que as mudanças começaram, ir e voltar do trabalho ficou complicado para ela e outras dezenas de usuários.

“Várias pessoas ficam lá no ponto. A gente vê todo mundo indo embora e a gente fica lá esperando. O ônibus está passando cada dia em um horário diferente. O horário correto seria entre 18h10 e 18h15, mas não tem mais, só tem o das 19 horas. A gente sai do trabalho 18h e chega em casa quase 20h. Tem dia que até o das 17h30 não passa, aí junto o povo de todos os ônibus”, reclamou.

Adriele relatou que ela e colegas de trabalho têm precisado sair mais cedo do trabalho ou então esperar mais de 1h no terminal.

Resposta

Em nota, a EMTU tem informado que toda alteração nas tabelas horárias é precedida de estudos realizados pelo Departamento de Planejamento Operacional e só são válidas após publicação no site oficial da EMTU, o que não aconteceu. A autarquia informou também que não autorizou nenhum tipo de teste operacional nas linhas intermunicipais e que a Ouro Verde continuará a ser autuada até cumprir a ordem de serviço integralmente.