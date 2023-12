Operação Torre Eiffel: PF e Gaeco vasculharam dados em nuvem contra esquema milionário de tráfico

Policiais apreenderam joias e dinheiro na Operação Torre Eiffel - Foto: Polícia Federal/Divulgação

A Polícia Federal e o Gaeco, braço do Ministério Público que investiga o crime organizado, vasculharam dados de celulares armazenados em nuvem para buscar provas contra alvos que promoviam um esquema milionário de tráfico de drogas entre a região de Americana e a de Santa Fé do Sul.

A Operação Torre Eiffel, deflagrada no dia 28 de novembro, apontou uma movimentação de R$ 50 milhões entre traficantes que tentavam dissimular a origem do dinheiro utilizando empresas, veículos e “laranjas”, segundo as investigações.

A apuração teve início em março na Delegacia de Polícia Federal de Jales, cidade próxima a Santa Fé do Sul e a 460 quilômetros de Americana.

Na época, um inquérito foi aberto para investigar uma denúncia de que um homem teria se mudado de Santa Bárbara d’Oeste para Santa Fé, em 2020, para organizar e enviar drogas para a região de Americana e Campinas.

O homem se trata de François de Freitas Santos, de 33 anos, conhecido como Mineiro. A esposa dele, uma advogada nascida em Americana, de 30 anos, seria comparsa no esquema.

Para avançar sobre os alvos, agentes do núcleo de inteligência da PF buscaram informações sobre conversas em aplicativos de mensagens armazenadas em nuvem, ou seja, em bancos de dados online vinculados ao usuário de um smartphone.

A medida tinha como objetivo driblar uma técnica comum entre criminosos, que envolve a troca constante de chips e números de celulares.

Durante as investigações, no entanto, a polícia conseguiu descobrir e acessar os dados das contas criadas por Mineiro no servidor iCloud para utilizar celulares de modelo iPhone, da Apple. Isso porque, além da troca de números, ele também trocava de aparelhos.

O acesso a tais dados, bem como interceptações telefônicas, permitiu à polícia encontrar trocas de mensagens, vídeos, fotos e áudios que são usados como provas de que Mineiro liderava um grande esquema de tráfico entre regiões do Estado.

No caso, segundo a polícia, o esquema funcionava da seguinte maneira: Mineiro adquiria veículos pagando-os com cheques de terceiros, a prazo. O veículo era trocado por cocaína. Depois, ele negociava a droga com compradores de diversas cidades, como um homem apontado como responsável pela distribuição de drogas em “biqueiras” das cidades de Votuporanga, Fernandópolis e Jales.

Operação Torre Eiffel apreendeu armas e munições – Foto: Polícia Federal/Divulgação

O dinheiro recebido com a venda de drogas, então, era “lavado” e ostentado na compra de veículos, imóveis e outros bens de luxo. A organização criminosa liderada por Mineiro, conforme a polícia, se utilizava de uma técnica chamada de smurfing ou estruturação. Na prática, consiste em pulverizar os valores em depósitos fracionados em contas diversas.

A PF relatou ter encontrado diversos estabelecimentos comerciais e contas bancárias que recebiam valores relacionados ao grupo de Mineiro. Os “laranjas” seriam conscientes do esquema.

Mineiro e a esposa foram presos em um condomínio de alto padrão em São José do Rio Preto e tiveram três carros de luxos apreendidos, no dia da operação, que mirou 15 pessoas ligadas ao grupo criminoso da região e endereços de mais de 30 alvos. O LIBERAL tentou contato com o advogado que os representa, mas não houve retorno.

Gaeco fez investigação em Americana e região

Em maio, no decorrer da investigação da PF contra traficantes na região de Santa Fé do Sul, um grupo paralelo na região de Americana se tornou alvo do Gaeco, do Ministério Público. Os investigadores, então, compartilharam informações entre si.

As informações iniciais davam conta de um grupo que atuava na região usando carros-cofre com fundos falsos para o transporte de grande quantidade de cocaína – inclusive adquirida de países como a Bolívia. Os suspeitos também ostentavam um “elevado padrão de vida” nas redes sociais, que seria sustentado com dinheiro do tráfico.

Por aqui, a apuração identificou seis alvos, todos homens, que teriam funções definidas entre a produção da droga, o transporte e a operação financeira do esquema, com o uso de laranjas.

No decorrer da investigação, o MP encontrou dados, também armazenados em nuvem, que indicavam a negociação de droga com o grupo de Mineiro. Na operação deflagrada em conjunto, em novembro, três pessoas foram presas, além de veículos de luxo apreendidos e endereços vasculhados.