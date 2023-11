A operação para renegociação de dívidas, iniciada em 30 de outubro pela empresa Acordo Certo, em parceria com as associações comerciais de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré, chegou ao montante de R$ 3,6 milhões em débitos renegociados.

Por conta da alta demanda, a iniciativa teve o seu término prorrogado para 31 de dezembro.

Americana é o município com o maior valor de débitos renegociados – Foto: José Cruz – Agência Brasil

O programa permite que os moradores das três cidades renegociem dívidas com pelo menos 30 empresas, incluindo varejistas, securitizadoras, bancos e também relacionadas ao programa Desenrola Brasil, faixa 2 (com renda mensal igual ou inferior a R$ 20 mil).

Durante o atendimento, o consumidor tem a possibilidade de consultar suas pendências e obter descontos nas renegociações que podem chegar a até 99%. Também é possível parcelar a dívida.

Até o momento, Americana é o município com o maior valor de débitos renegociados (R$ 2,094 milhões).

Ao todo, 197 pessoas passaram pelo processo de triagem e 211 acordos foram fechados — uma pessoa pode fazer mais de um acordo.

Na sequência, vem Sumaré com R$ 799 mil, sendo 165 pessoas atendidas e 170 acordos realizados.

Por fim, em Santa Bárbara foram renegociados R$ 773 mil, de 268 consumidores que fecharam 415 acordos.

A operação ainda concedeu, juntando as três cidades, R$ 3,347 milhões em descontos, ou seja, 91,3% do total de dívidas renegociadas.

“As pessoas, de modo geral, querem sair da inadimplência e voltar a ter crédito. Se um consumidor está endividado, ele precisa de ajuda. A Acia sempre teve esta preocupação e o fato de a renegociação ter sido estendida até o final do ano é uma grande oportunidade para os clientes acertarem seus débitos”, comentou o presidente da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), Marcelo Fernandes.

Segundo Fernando Iodice, diretor-presidente da Acordo Certo, as datas foram escolhidas já que nesta época do ano os trabalhadores têm a oportunidade de usar uma parte do seu 13º salário para regularizar as contas.

Em Americana, o operação vem sendo realizada na sede da Acia, na Rua Primo Picoli, 232, Centro.

Já em Santa Bárbara, a pessoa deve ir à Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara), na Rua Duque de Caxias, 490, Centro.

Em Sumaré, na Acias (Associação Comercial e Industrial de Sumaré), na Rua Antônio Jorge Chebab, 1.212, Centro. O horário é de segunda à quinta-feira, das 8 às 18 horas, e na sexta-feira, das 8 às 17 horas.