Operação mira desvio de R$ 3,5 milhões de contribuintes em Nova Odessa e Hortolândia

Notificações foram feitas durante a Operação Forasteiros 2, deflagrada pela Fazenda - Foto: Divulgação

A Secretaria da Fazenda do Estado notificou, nesta terça-feira (29), quatro contribuintes na RPT (Região do Polo Têxtil) visando recuperar R$ 3,5 milhões do imposto que deixou de ser recolhido aos cofres paulistas desde 2017. Dois dos moradores residem em Nova Odessa e os outros dois em Hortolândia.

As notificações foram feitas durante a Operação Forasteiros 2, deflagrada pela Fazenda com o objetivo de coibir fraudes com a criação de empresas fantasmas para sonegação de impostos, como o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).

De acordo com a secretaria, o esquema já causou o desvio de mais de R$ 800 milhões em impostos desde 2017 em todo o estado. Cerca de 425 contribuintes devem ser notificados.

Na RPT, os dois contribuintes de Nova Odessa teriam desviado juntos cerca de R$ 1 milhão. Em Hortolândia, os moradores contatados pela Fazenda devem R$ 2,4 milhões aos cofres do estado.

Na região de Campinas, 40 contribuintes em 18 cidades, entre elas Nova Odessa e Hortolândia, foram notificados na operação do Fisco paulista que visa o estorno de R$ 44,9 milhões em imposto.

Segundo a secretaria da Fazenda, os investigados criavam empresas de fachada, com um quadro de sócios falso e endereço em outro estado, também falso. Essas empresas simulavam a transferência de créditos por meio de notas fiscais emitidas com destaque de imposto aos contribuintes, com o propósito de diminuir o imposto devido ao estado de São Paulo aos destinatários.

Os contribuintes notificados deverão prestar esclarecimentos sobre as operações realizadas com os comércios inexistentes dos outros estados envolvidos.