Operação da PF contra fraude de R$ 190 mi cumpre mandado em Sumaré

Operação da PF (Polícia Federal) deflagrada na manhã desta quinta-feira (20) para apurar fraude de R$ 190 milhões cumpre mandado de busca e apreensão em residência de investigado em Sumaré. Não foram revelados detalhes sobre o envolvimento do residente de Sumaré no caso.

A Operação, denominada Falsus, apura fraude na gestão da Pauliprev (Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos de Paulínia). Além de Sumaré e Paulínia, são cumpridos mandados em Louveira e Niterói, no Rio de Janeiro.

A investigação começou em 2019, a partir de informações colhidas na Operação Encilhamento, com a delação de um dos então investigados.

Na delação, consta ter sido pago, em 2015, R$ 300 mil em espécie ao então prefeito de Paulínia, José Pavan Júnior, em troca do controle da Pauliprev.

Instituto se colocou à disposição da PF e acusa administração anterior – Foto: Reprodução/Facebook

O ESQUEMA

Segundo a delação, com novo presidente nomeado após a negociação, a Pauliprev fez duas aplicações, autorizadas pelo diretor-presidente, pela gestora responsável e diretora financeira em um fundo que já traziam problemas de recebimento, de R$ 85 milhões.

Somadas a uma anterior realizada em 2013 no mesmo fundo, cerca de 12% do patrimônio da Pauliprev foi concentrado neste investimento.

Os valores aplicados pela Pauliprev no fundo foram em grande parte canalizados para aquisição de títulos de dívidas que oferecem direito de crédito, emitidos por uma empresa controlada pelo ex-empregador do então presidente da Pauliprev, sendo uma parte remetida ao exterior.

Segundo a denúncia, houve o pagamento de comissão dessas operações de 7% para servidores públicos, para o delator e seu sócio, beneficiando, inclusive os gestores do fundo de investimento.

Além desses investimentos, outros na ordem de R$ 106 milhões estão sendo investigados por direcionamento a fundos que seriam indiretamente controlados por um sócio da empresa que prestava consultoria à Pauliprev.

Os prejuízos causados pelas fraudes afetam o patrimônio do instituto de previdência e, consequentemente, prejudicam os benefícios dos servidores municipais, como aposentadorias e pensões, frisa a PF.

As buscas em casas dos investigados procuram documentos para provar a investigação, como recebimento de vantagem indevida dos gestores de fundos de investimento, em troca das aplicações pelo Pauliprev e a fraude na autarquia.

Se confirmada a denúncia, os envolvidos responderão pelos crimes de corrupção ativa e passiva e gestão fraudulenta, cujas penas podem ultrapassar 24 anos de prisão.

O nome da operação se refere a falso, em latim, em razão dos objetivos ocultos relacionados à destinação dos investimentos.

O QUE DIZEM?

Ex-prefeito nega ter recebido valor – Foto: Reprodução/Facebook

Advogado de Pavan, Ralph Tórtima, disse ao LIBERAL que o ex-prefeito nega ter recebido o valor. “Ele sempre agiu dentro da lei, jamais pactuando com qualquer ilegalidade ou conduta que pudesse acarretar qualquer prejuízo à entidade ou aos seus cooperados”.

Tóritma pediu acesso ao procedimento para maior conhecimento do caso para se manifestar melhor sobre.

A Pauliprev disse em nota que as ilegalidades ocorreram em gestões anteriores da administração atual, empossada em abril de 2019, e que os mandados foram direcionados para casas dos investigados, “sem qualquer intercorrência no Instituto ou com os seus atuais dirigentes”.

A Pauliprev se colocou à disposição da PF para dar informações e contribuir com as investigações e afirma sempre ter se colocado à disposição para investigações de órgãos fiscalizadores. A autarquia acompanha a apuração dos fatos e medidas contra ilegalidades.

Em nota, a Prefeitura de Paulínia disse que o primeiro ato do prefeito Du Cazellato (PL), ainda em seu mandato interino de 2019, foi dar autonomia à Pauliprev, permitindo que os servidores possam gerir o instituto. “Caso seja solicitada, a Prefeitura estará à disposição”.

A reportagem questionou também a Prefeitura de Sumaré se há algum envolvimento de algum servidor público ou órgão com alguma relação com o Executivo no caso, mas até o momento não houve resposta.