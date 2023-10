Operação de renegociação de dívidas mira 297 mil inadimplentes na região

Moradores de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré terão a oportunidade de renegociar suas dívidas com pelo menos 30 empresas entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro, incluindo varejistas, securitizadoras, bancos e também às relacionadas ao programa Desenrola Brasil, faixa 2 (com renda mensal igual ou inferior a R$ 20 mil).

O evento será realizado pela empresa Acordo Certo, que atua há oito anos no mercado e já realizou ao menos 15 milhões de acordos de forma gratuita para os consumidores, em parceria com as associações comerciais dos municípios.

Juntas, as três cidades somam cerca de 297 mil inadimplentes. O total representa 42% da população dos municípios, que têm 700.140 habitantes, de acordo com o último Censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), realizado no ano passado.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

As negociações serão intermediadas pelas associações comerciais em colaboração com a empresa Acordo Certo. O evento será aberto ao público e os interessados devem apresentar apenas um documento de identificação com foto e o CPF.

Marcelo Fernandes, presidente da Acia – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Durante a operação, os consumidores terão a oportunidade de consultar os débitos disponíveis para negociação, obter descontos que podem chegar a até 95% e escolher entre diversas opções de parcelamento.

O objetivo principal da operação é permitir que os consumidores recuperem o poder de compra e, por consequência, aqueçam a economia local.

De acordo com Fernando Iodice, diretor presidente da Acordo Certo, as datas foram escolhidas para facilitar o processo de renegociação, visto que nesse período do ano os trabalhadores têm a oportunidade de utilizar parte do 13º salário para regularizar as contas e começar o próximo ano com as finanças organizadas.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Para Marcelo Fernandes, presidente da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), essa é uma grande oportunidade para que os consumidores possam acertar suas contas e voltar a ter crédito, além de o lojista receber a sua dívida.

“Ninguém quer continuar inadimplente. Se a pessoa está com dívida ela precisa de uma ajuda para acertar as contas em atraso.”

As negociações podem ser realizadas nos postos de atendimento criados para a “Operação Acertando Suas Contas”.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Em Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré, a estrutura estará à disposição na sede das próprias associações comerciais. Os municípios de Nova Odessa e Hortolândia não foram inclusos nesta fase da operação para renegociação de dívidas.

Locais e horários

Americana

Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana)

Rua Primo Pícoli, 232, Centro

Das 8h às 18h

Santa Bárbara

Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara)

Rua Duque de Caxias, 490, Centro

Das 8h às 18h

Sumaré

Acias (Associação Comercial e Industrial de Sumaré)

Rua Antônio Jorge Chebab, 1.212, Centro

Das 8h às 17h30