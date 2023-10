Operação de renegociação de dívidas começa nesta segunda na região

Americana, Santa Bárbara e Sumaré recebem evento com pelo menos 30 empresas até quarta-feira

Uma operação de renegociação de dívidas começa nesta segunda-feira e segue até quarta, das 8h às 18h, em Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré. Os moradores dessas cidades terão a oportunidade de negociar débitos com pelo menos 30 empresas, incluindo varejistas, securitizadoras, bancos e também às relacionadas ao programa Desenrola Brasil, faixa 2 (com renda mensal igual ou inferior a R$ 20 mil).

Sede da Acia, um dos locais que receberá o evento – Foto: Divulgação

O evento será realizado pela empresa Acordo Certo, que atua há oito anos no mercado e já fez ao menos 15 milhões de acordos de forma gratuita para os consumidores, em parceria com as associações comerciais dos municípios.

Juntas, as três cidades somam cerca de 297 mil inadimplentes. O evento será aberto ao público e os interessados devem apresentar apenas um documento de identificação com foto e o CPF.

Durante a operação, os consumidores terão a oportunidade de consultar as dívidas disponíveis para negociação, obter descontos que podem chegar a até 95% e escolher entre diversas opções de parcelamento.

Em Americana, o operação será realizada na sede da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), na Rua Primo Picoli, 232, Centro. Já em Santa Bárbara, acontecerá na Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara), na Rua Duque de Caxias, 490, Centro. Por fim, em Sumaré, acontecerá na Acias (Associação Comercial e Industrial de Sumaré), na Rua Antônio Jorge Chebab, 1.212, Centro.