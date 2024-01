Operação da Polícia Federal mira ‘gatonet’ em Santa Bárbara e Sumaré

Ação da Polícia Federal foi deflagrada na manhã desta quarta-feira - Foto: Polícia Federal/Divulgação

A Polícia Federal de Campinas deflagrou, na manhã desta quarta-feira (31), uma operação com objetivo de coibir a captura e repasse irregular de sinal de canais de TV fechada por aparelhos de IPTV, esquema de pirataria popularmente conhecido como “gatonet”. Denominada Operação Streaming, ela ocorre em Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré.

Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Em Sumaré, a busca ocorreu nos bairros Campo Belo e Jardim João Paulo II. Já em Santa Bárbara, o endereço que foi alvo dos agentes fica no bairro Mollon IV.

Segundo a PF, os três endereços estão relacionados a um mesmo investigado, que é o principal suspeito no caso de violação de direitos autorais. No caso do endereço de Santa Bárbara, o advogado William Oliveira afirmou que as pessoas que moram no local não têm relação com o caso.

“Vieram atrás de uma pessoa que não reside no imóvel, que hoje está sendo ocupado por outras pessoas, sem relação com os fatos. Mesmo assim apreenderam equipamentos eletrônicos, sem a presença de um perito oficial e de forma totalmente ilegal”, disse o advogado ao LIBERAL.

De acordo com a PF de Campinas, a investigação demonstrou que, por meio de um site, o investigado disponibilizava, sem a devida licença ou qualquer autorização dos titulares do direito de transmissão de sinal televisivo, uma assinatura de acesso a uma lista IPTV, pela qual é possível assistir a diversos canais de televisão.

A tecnologia IPTV é um método de transmissão de sinal de televisão via internet, que permite seu envio por meio de conversores eletrônicos, possibilitando ao usuário acessar o conteúdo de um canal de TV fechada por meio de um computador, smartphone, SmartTV, tablet ou TV Box. Se comprovada as denúncias, a pena prevista para este tipo de crime é de quatro anos, além de multa.