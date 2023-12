Operação da PF faz buscas em Hortolândia e Campinas contra fraudes no Auxílio Emergencial

Polícia Federal cumpre três mandados em Hortolândia e um em Campinas - Foto: Divulgação_PF.JPG

A PF (Polícia Federal) cumpre na manhã sexta-feira (15), durante a Operação Múltiplas Faces, quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de Hortolândia e Campinas. O objetivo é desarticular um grupo criminoso acusado de desviar ao menos R$ 120 mil em fraudes no recebimento do Auxílio Emergencial.

De acordo com a PF de Campinas, três mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Hortolândia e um na cidade campineira.

Os quatro investigados são apontados como autores da fraude. Segundo a PF, eles se passavam por outras pessoas e criavam contas em bancos digitais para receberem o valor do benefício do Auxílio Emergencial, criado para dar suporte às pessoas em vulnerabilidade social, no período da pandemia de Covid-19.

Segundo a PF, acusados abriram diversas contas om nomes diferentes com o fim de sacar o Auxílio Emergencial – Foto: Divulgação_Polícia Federal

Um dos alvos da operação teve sua imagem capturada na abertura de sete contas digitais em nome de pessoas diferentes.

Estima-se que ao menos R$ 120 mil foram desviados de 112 contas da Caixa Econômica Federal, no período de junho de 2020 a setembro de 2021.

Além das buscas realizadas nesta manhã, também houve bloqueios de bens e valores até R$ 120 mil.

Se condenados, os investigados responderão pelo crime de furto mediante fraude, cuja pena pode chegar até a oito anos de prisão.