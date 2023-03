Operação da DIG prende três por receptação e tráfico de drogas

Droga e anotações do tráfico foram apreendidos na casa do suspeito - Foto: Divulgação - DIG de Americana

Policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana prenderam três pessoas durante a “Operação Kadett”, deflagrada nesta quarta-feira (22) no Parque Rosa e Silva, em Sumaré. Um ajudante geral, de 25 anos, apontado como receptador de catalisadores, sapatos e ferramentas furtadas foi o alvo principal da operação, mas sua esposa, de 33, e um comparsa, de 42, também foram detidos.

Segundo a corporação, a apuração começou com o objetivo de esclarecer diversos furtos a estabelecimentos comerciais ocorridos em Americana após imagens de câmeras de monitoramento registrarem o veículo, um Kadett que deu nome à operação, na cena dos crimes.

Com auxílio de imagens de câmeras administradas pela Gama (Guarda Municipal de Americana), foi possível identificar o emplacamento do veículo do suspeito que passou a ser monitorado.

Os policiais então foram a casa do ajudante geral no Parque Rosa e Silva e, no momento em que a mulher dele abria a porta, ele tentou fugir pelos fundos do imóvel, mas foi capturado entre laje e as telhas de um imóvel a cerca de 10 casas de distância do imóvel onde mora.

Em buscas pela residência do casal, os policiais encontraram aparelhos celulares, uma quantia não informada de drogas fracionadas, anotações típicas do tráfico, balança de precisão, milhares de flaconetes para acondicionamento de drogas, diversos pares de sapatos femininos, ferramentas, catalisadores automotivos e hastes de aterramento feitas em cobre, avaliados em aproximadamente R$ 100 mil.

Diversos itens foram encontrados na casa dos suspeitos – Foto: Divulgação – DIG de Americana

“Além do tráfico de drogas e receptação, o casal também responderá por submeter criança a vexame e constrangimento, pois manuseavam entorpecentes e os vendia na frente dos filhos de 4 e 7 anos”, afirmou o delegado Lúcio Antonio Petrocelli, que registrou a ocorrência.

Comparsa

Os policiais também estiveram na casa de um motorista, no Parque Universitário, em Americana, que também estaria envolvido nos furtos. No imóvel dele, foram localizados hastes de aterramento, que foram furtados de uma empresa de engenharia prestadora de serviço à Prefeitura de Americana. O crime ocorreu no último dia 16.

Os três suspeitos foram levados à DIG. Os homens foram encaminhados à Cadeia de Sumaré e a mulher para a Cadeia de Monte Mor. Os filhos do casal ficaram com os familiares dos suspeitos.