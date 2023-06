Operação da DIG prende seis em Limeira em operação contra furtos de motocicletas

Seis pessoas foram presas em Limeira por policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana, durante a segunda fase da Operação Duas Rodas. As prisões ocorreram nesta segunda-feira (26), em uma ação conjunta da delegacia especializada, Gama (Guarda Municipal de Americana) e Polícia Militar.

Três pessoas, sendo uma cabelereira de 29 anos, seu namorado de 18 e o irmão dela, de 26 anos, são acusados de furtarem motocicletas em cidades da região, como em Americana e Santa Bárbara.

Já os outros três detidos na operação, de 18, 22 e 35 anos, foram flagrados em pontos de tráfico e responderão por tráfico e associação.

De acordo com a DIG, o setor de inteligência da Gama localizou um Chevrolet Celta, que estaria sendo usado em diversos furtos a motociletas, ocorridos nos últimos meses nas cidades de Santa Bárbara e Americana.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Com mandados de busca e apreensão em mãos, os agentes civis abordaram os suspeitos na cidade de Limeira, junto com os policiais militares do município. Com um deles estava uma moto, que continha adulterações na placa e chassis.

Indagados, a mulher que é dona do carro relatou ter emprestado o Celta para o irmão e namorado, mas afirmou desconhecer que ele estava sendo usado para o crime. Já o irmão e o namorado dela confessaram o crime, no entanto, negaram que os cometiam na região de Americana.

Ainda durante as ações da operação em Limeira, os policiais civis encontraram dois pontos de venda de drogas no Parque Residencial João Ometto e prenderam três pessoas.

Ao todo, seis pessoas foram presas, sendo três por furto e receptação e outras três por tráfico de drogas e associação com o tráfico.

Em nota, a DIG afirmou que a delegacia está intensificando o combate aos furtos e roubos de veículos nas cidades da região pertencentes a Delegacia Seccional de Americana e que novas diligências serão realizadas visando prisão dos autores do crime e receptadores.