Traficantes da região são presos em operação da Dise

Quatro homens foram presos e três menores acabaram apreendidos nesta segunda-feira (11) em uma nova fase da Operação Cérbero, que foi deflagrada no mês passado e teve continuidade nesta manhã. A ação visa o combate ao tráfico de drogas na região e foi coordenada pela Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana, contando com a atuação GCM (Guarda Civil Municipal) de Nova Odessa. As informações são da Prefeitura de Nova Odessa.

Foto: Prefeitura de Nova Odessa/Divulgação

Foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão em residências do Jardim São Jorge, em Nova Odessa, e do Residencial Bordon, em Sumaré. Ao todo, foram quatro homens presos e três menores apreendidos para averiguação.

A GCM de Nova Odessa atuou na prisão de Vinícius Hugo de Souza, na Rua Recife, no Jardim São Jorge, por volta das 6 horas. Um menor também foi apreendido pela Guarda na Rua Florianópolis, no mesmo bairro. Em sua casa foram localizados um aparelho celular e duas porções de maconha.

“Fizemos mais uma operação integrada com a Polícia Civil de Nova Odessa para sufocar o tráfico de drogas e proteger as famílias, nossas crianças e jovens. Essa ação de hoje foi mais um passo da operação que realizamos no início de janeiro com o mesmo objetivo. Temos que sempre combater o tráfico, porque quando um traficante é preso num dia, no outro dia já tem uma pessoa assumindo o seu lugar, infelizmente”, ressaltou o comandante da Guarda, Franco Julio Felippe.

Ele explicou que a ação desta segunda-feira é uma continuação da Operação Cérbero, desencadeada no início do mês passado com apoio da Polícia Militar. Na ocasião, três foram presos, um menor apreendido e um jovem morreu em confronto com a PM.