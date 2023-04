Operação contra furto e roubo de veículos prende oito pessoas na região

A Operação Box, desencadeada pela Polícia Civil em conjunto com o Detran (Departamento de Trânsito) e a SSP (Secretaria de Segurança Pública), resultou em oito prisões na RPT (Região do Polo Têxtil). A atividade começou na segunda-feira (24) e terminou nesta quarta (26).

Foram dois comerciantes foram presos em Americana, outros três em Santa Bárbara d’Oeste, dois em Nova Odessa e um em Sumaré. Já em Hortolândia ninguém foi detido, mas uma revendedora de peças foi lacrada. No total, 61 estabelecimentos foram vistoriados.

Operação resultou também na apreensão de várias peças – Foto: Polícia Civil / Divulgação

O delegado da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), Lúcio Antonio Petrocelli, explicou que os comerciantes foram autuados por crime contra as relações de consumo, além da contravenção da venda de peças em desacordo com a legislação.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Constatamos que em algumas lojas de venda de peças, a comercialização ocorria em desacordo com as normas, pois encontramos uma grande quantidade de peças que não tinham a etiqueta de origem. Dessa forma, não temos condições de apurar a procedência, ou se eventualmente poderia ter sido furtada ou roubada, por exemplo”, afirma o delegado.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

De acordo com a Polícia Civil, a operação teve como objetivo combater os roubos, receptações de veículos e a comercialização ilegal de peças de automóveis.

“A ação foi realizada com o apoio do ProCarga, do Centro Integrado de Comando e Controle, e já foi realizada anteriormente com o apoio da Polícia Civil em outras regiões”, relata o diretor do Deinter-9 (Departamento de Polícia Judiciária), Kleber Antonio Torquato Altale.