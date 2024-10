Onze postulantes a vereador ainda tentam regularizar candidatura na região

Ao todo, 11 postulantes a vereador na RPT (Região do Polo Têxtil) estão com as suas candidaturas negadas e ainda tentam regularizar a situação na Justiça Eleitoral, de acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Os indeferimentos estão dentro do prazo para recurso e podem ser revertidos após as eleições, agendadas para 6 de outubro.

Em Americana, há apenas o caso de Dra. Adriana (Republicanos). O registro foi rejeitado em 3 de setembro porque a médica foi demitida do quadro de saúde da prefeitura após sindicância, motivada por uma confusão ocorrida em janeiro de 2022, no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. A defesa recorreu, mas não se manifestou ao LIBERAL.

Já em Santa Bárbara d’Oeste, Márcio Hipólito (PMB) e Wilson da Engenharia (União Brasil) tiveram as suas candidaturas indeferidas.

Segundo a Justiça Eleitoral, Hipólito não está filiado ao PMB e por isso não pode concorrer. A defesa não quis se manifestar.

Por sua vez, Wilson foi condenado pela 1ª Vara Cível de Santa Bárbara, em 2018, por improbidade administrativa após ter nomeado uma funcionária fantasma quando era vereador.

Com isso, ele perdeu os direitos políticos por 9 anos. O LIBERAL procurou o advogado do postulante por meio de ligação e WhatsApp, mas não teve resposta.

O ex-secretário de Desenvolvimento Econômico e Promoção Social de Nova Odessa, Rafael Brocchi (PSD), também está com a sua candidatura indeferida.

Entre maio e julho deste ano, ele teria concedido entrevistas, participado de eventos e feito publicações sobre ações da pasta. Uma representação do PRTB apontou ofensa à regra de descompatibilização, acolhida pela Justiça.

Outro postulante ao Legislativo novaodessense que está com a candidatura negada é Marcos Varizi MSII Informática (PP), já que ele não consta como filiado ao PP.

Tanto Brocchi quanto Varizi são representados pelo advogado Marcelo Pelegrini Barbosa, que afirmou ao LIBERAL que “foram interpostos recursos” e que irá aguardar os julgamentos.

Condenações

Em Sumaré, Capivara (Agir) aparece com o registro rejeitado devido a uma condenação por estelionato na 2ª Vara Criminal de Americana, ainda que a punibilidade tenha sido extinta em 2021 por prescrição. A defesa não se manifestou até o fechamento desta matéria.

Ademir Amaral (Podemos) foi condenado por apropriação indébita na 4ª Vara Criminal de Campinas. O MPE (Ministério Público Eleitoral) chegou a opinar pela procedência da participação no pleito, mas a Justiça Eleitoral rejeitou.

Segundo o advogado Júlio César Ballerini Silva, a inelegibilidade não é aplicada a crimes considerados de menor potencial ofensivo e que esta decisão se deu por “um desacerto mercantil de valor muito pequeno”. Ele ainda disse que ingressou com recursos na justiças eleitoral e criminal.

Por fim, em Hortolândia, quatro postulantes tiveram as suas candidaturas negadas por falta certidões da Justiça Estadual, que comprovam a ausência de condenações criminais.

As defesas de Angela Maria (PDT) e LuisXV (PDT), representadas por Eid João Ahmad, de Beto Pintor (Rede), cujo advogado é Antonio Maria Andrade Coelho Junior, e Lourdes Kachorrão (Rede), cuja defensora é Ester Marcelino, destacaram a demora para conseguir esses documentos e disseram que já foram providenciados e enviados para a Justiça Eleitoral, por isso aguardam regularização.

Ao LIBERAL, o TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo) informou que os votos de candidatos que dependem de decisão judicial definitiva serão computados como anulados.

Na divulgação dos resultados, será apontado que os votos estão sob judice. O status continuará assim até a conclusão dos recursos. Se posteriormente houver uma decisão que favoreça o postulante, os votos serão validados.