ONG abre vagas para cursos gratuitos de programação na região

A ONG Generation Brasil atua desde 2019 com a missão de formar jovens em situação de vulnerabilidade - Foto: Divulgação

A Generation Brasil, ONG global sem fins lucrativos que tem como foco a educação para o emprego, acaba de abrir seu processo seletivo para cursos gratuitos de Programação que começam em janeiro de 2024.

Estão abertas 40 vagas e, no processo seletivo, serão priorizadas pessoas de grupos sub-representados e de baixa renda das cidades de Campinas, Hortolândia e Sumaré. As inscrições vão até 4 de dezembro e podem ser feitas pelo site.

Além de 100% gratuito, o curso é intensivo e híbrido, com a maioria das aulas remotas e alguns encontros presenciais obrigatórios. Durante o curso, as pessoas participantes recebem mentoria de carreira e são acompanhadas pelo time de Bem-estar Social da Generation, visando garantir que todos tenham o acompanhamento necessário para concluir o curso, no qual aprendem as seguintes linguagens: Java, React JS, HTML, CSS, JavaScript, MySQL, Spring Boot e outras.

Com uma equipe multidisciplinar, a Generation já formou mais de 2.500 pessoas, sendo que 80% dos formandos são contratados em até seis meses após a formatura, conquistando um aumento de renda seis vezes maior do que tinham antes do curso. “Trabalhamos para transformar a empregabilidade na área de tecnologia e gerar oportunidades de carreira para quem nunca se viu nesse lugar, garantindo que grupos minoritários sejam amplamente representados no mercado de TI. Por isso, temos como meta trazer para nossos cursos mais mulheres, mais pessoas pretas e pardas e da comunidade LGBTQPIA+”, explica Helena Tavares, COO da Generation Brasil.

ONG. A Generation Brasil atua desde 2019 com a missão de formar jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica para se tornarem desenvolvedores júnior, apoiando-os posteriormente na sua contratação por empresas parceiras. “Todos os interessados podem participar dos cursos, até mesmo aqueles que não têm computador, já que disponibilizamos equipamentos para quem comprovar a necessidade. Também faz parte do nosso trabalho conectar os jovens formados com empresas que tenham disponíveis vagas de nível de entrada. Essa conexão é feita nas nossas Feiras de Talentos, Speed Hiring e outros eventos realizados ao longo do ano”, complementa Helena.

Para participar é preciso ter entre 18 e 30 anos, ensino médico completo, residir em Sumaré, Hortolândia ou Campinas, e ter disponibilidade para estudar em horário integral (de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h). As pessoas inscritas passam por um processo seletivo de sete etapas até serem aprovadas, incluindo teste de lógica, de interpretação de texto e entrevista com o time de recrutamento da Generation Brasil.