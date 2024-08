Onda de calor chega a Americana e região e gera alerta sobre umidade

A chegada de uma onda calor a Americana e região irá elevar as temperaturas nos próximos dias e já gera um alerta quanto à umidade do ar, que atingiu 14,9% na tarde desta segunda-feira (19), segundo o Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas).

Americana nesta segunda-feira: calor de 34°C por volta das 15 horas – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A previsão foi feita pelo Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

O aumento das máximas já tinha sido alertado pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) na última sexta (16) e a expectativa era que os estados de Rondônia, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, bem como os estados do centro-oeste e do sul do País fossem afetados.

Na região, o forte calor foi sentido nesta segunda. Em Americana, por volta das 15h, a estação do Ciiagro na Vila Louricilda registrou mais de 34°C. A tendência é que continue até sexta-feira (23), quando a chegada de uma frente fria deverá derrubar as temperaturas no fim de semana.

“Estamos sob influência de uma massa de ar quente e seco, que se mantém e poderá se intensificar devido a um bloqueio atmosférico”, explicou Bruno Bainy, meteorologista do Cepagri.

Uma onda de calor é caracterizada por vários dias consecutivos com temperatura a partir de 5°C acima da média para o período.

Alterações

A média de máximas em agosto na RMC (Região Metropolitana de Campinas) é de 27,2°C e até sexta as máximas poderão atingir 35°C. Porém, Bruno lembra que previsões para períodos acima de 72h podem sofrer alterações.

Além do calor, a umidade demanda atenção, já que por várias vezes poderá ficar abaixo dos 20%, como nesta segunda em Americana, que chegou a 14,9%.

“Essa situação deverá persistir pelos próximos dias, exigindo cuidados redobrados com a hidratação, umidificação de ambientes e uso de produtos adequados para combater o ressecamento e desconforto na pele, olhos e nariz. Evitando, também, a prática de exercícios físicos nas horas mais quentes do dia”, atentou Bruno.

A baixa umidade também aumenta o risco de incêndios florestais, conforme alerta desta segunda (19) do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Defesa Civil do Estado de São Paulo.