Onda de calor atinge região e pode elevar temperaturas durante a semana até 37ºC

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta no início da tarde desta segunda-feira (11) para uma onda de calor que pode atingir a região de Campinas nesta semana.

CPTEC ressalta que temperaturas podem alcançar os 37°C nos municípios da região – Foto: Claudeci Junior / Liberal

De acordo com a previsão do CPTEC (Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos), as temperaturas podem chegar até a 37°C na RPT (Região do Polo Têxtil) até sábado (16).

De acordo com Bruno Bainy, meteorologista do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), esse aumento das máximas se deve a um bloqueio das frentes frias entre a Argentina e o Paraguai, o que afetará os estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo (principalmente o oeste), Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Entretanto, segundo Bruno, no caso da região de Campinas há possibilidade de chuva na sexta (15) e no fim de semana, o que pode amenizar as temperaturas. Ele ainda atenta para a diminuição da umidade do ar ao longo dos dias de calor persistente, o que demanda atenção das pessoas quanto à hidratação.

Confira as temperaturas em Americana e região até sábado

12/03 – terça-feira: mínima 17° e máxima 33°

13/03 – quarta-feira: mínima 19° e máxima 35°

14/03 – quinta-feira: mínima 22° e máxima 36°

15/03 – sexta-feira: mínima 24° e máxima 37°

16/03 – sábado: mínima 24° e máxima 37°

Fonte: Cptec – Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos