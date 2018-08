Omar vai verificar asfalto na Avenida da Amizade

O prefeito de Americana, Omar Najar (MDB), disse nesta sexta-feira que irá verificar a situação do trecho da Avenida da Amizade que acabou ficando sem recapeamento mesmo ao fim das obras. O caso chamou a atenção nesta semana, uma vez que as prefeituras de Americana e de Santa Bárbara d’Oeste afirmam ter feito o recapeamento nos trechos que pertencem a cada município. Uma faixa de 150 metros ficou sem intervenções.

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Omar garantiu que, caso fique comprovado que a área é americanense, determinará a retomada das obras. “Eu estive lá diversas vezes acompanhando e perguntei ‘e isso aqui?’, falavam que era de Santa Bárbara. Mas estamos vendo no cadastro, não vamos deixar aquele buraco lá. Vamos procurar no Estado. Se for de Americana nós vamos fazer. Mas ao que me consta, não é. Ali tem um desvio que consta como Santa Bárbara”, afirmou nesta sexta.

O prefeito ainda criticou a forma com que o limite dos municípios foi traçado. “Antes era sempre em córregos, essas coisas. Aí fizeram aquilo lá e ficou confuso”, reclamou.