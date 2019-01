OAB debaterá fim do Ministério do Trabalho

A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de São Paulo realiza nesta terça-feira (22) uma audiência pública para debater o “rebaixamento” do Ministério do Trabalho e a possibilidade de extinção da Justiça do Trabalho, medidas já adotadas ou em estudo pelo governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL).

O objetivo é deliberar sobre as medidas concretas e objetivas que serão tomadas pela ordem sobre os dois casos e “organizar um movimento institucional e cívico de conscientização quanto à indispensabilidade da Justiça do Trabalho e da importância da reinstituição do Ministério do Trabalho”.

“A entidade quer reforçar a percepção da Advocacia como instrumento fundamental para a plena realização da Justiça, repudiando todas e quaisquer manifestações que desrespeitem ou menosprezem os profissionais que labutam cotidianamente em defesa dos direitos dos cidadãos”, diz a nota da OAB SP.

Para o presidente da subseção da entidade em Americana, Rafael Garcia, tanto a perda de status do ministério quanto a possível dissolução da Justiça especializada são prejudiciais ao trabalhador.

“O Ministério era a garantia para o trabalhador de uma homologação justa no fim de um contrato de trabalho. E a Justiça do Trabalho é o destino dos casos onde ele é vítima. Se ela acabar, quem atenderá?”, questiona Garcia.

O presidente da OAB em Americana cita, ainda, casos que envolvem mais do que direitos individuais, como greves, por exemplo. “Nesses casos de dissídio coletivo a Justiça do Trabalho atua tanto para buscar um acordo quanto para uma decisão justiça para essas demandas”, completou.