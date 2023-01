O que são cuidados paliativos?

As semanas que antecederam a morte de Pelé, em dezembro, colocaram em evidência a expressão “cuidados paliativos”, em virtude da assistência oferecida ao Rei do Futebol em meio à dificuldade de resposta ao tratamento de um câncer no cólon.

Especialistas ouvidos pela reportagem destacam que essa abordagem deveria estar presente desde o momento do diagnóstico de uma doença grave e que uma boa comunicação entre pacientes, médicos e familiares é o melhor caminho para a tomada de decisão nesses processos.

Renata Freitas, diretora do Hospital do Câncer IV, do Inca (Instituto Nacional do Câncer), unidade especializada em cuidados paliativos, avalia que a própria língua portuguesa prejudica o entendimento.

“A gente conhece como paliativo aquilo que não tem jeito. Por exemplo: ‘Ele fez só um paliativo, depois vem alguém aqui e conserta’. É a nossa ideia do que significa esse termo, mas é uma expressão importada. No exterior, não existe essa conotação de que não há nada mais a fazer”, explica.

Para Karen Holzbecher, que acompanha a mãe, Amalia, de 86 anos, não foi fácil receber o encaminhamento para os cuidados paliativos. “Meu coração estava super apertado, porque eu não queria tomar uma decisão e dizer: ‘Eu quero que seja feito isso’”, lembra. A conversa com os profissionais de saúde e com a família ajudaram a entender aquele momento.

Há dois anos, Amalia Holzbecher, diagnosticada em 2019 com câncer no reto, é acompanhada mensalmente pelo Inca na unidade responsável pelos cuidados paliativos. “Eu sempre incluo ela nas decisões, em todas. Eu acho que isso faz bem e é muito importante que a pessoa se sinta ouvida. A pessoa não morreu, entendeu?”, afirma Karen, Amalia tem mobilidade com a ajuda de uma bengala.

CONCEITO. Em 2002, a OMS (Organização Mundial da Saúde) atualizou a definição de cuidados paliativos a partir do conceito surgido em 1990.

“Cuidados paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar, que visa à melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares, diante de uma doença que ameace a vida, por meio da prevenção e alívio do sofrimento, por meio de identificação precoce, avaliação impecável e tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais”, diz o texto da organização.

O geriatra Toshio Chiba, chefe do Serviço de Cuidados Paliativos do Icesp (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo), destaca que os cuidados paliativos se aplicam desde o diagnóstico, com decisões como a escolha do tratamento, de invasibilidade, sobre o que fazer quando a doença não for passível de tratamento curativo, entre outras. Ele acrescenta que esses cuidados, embora não estejam direcionados à cura, são capazes de conter a progressão da doença e também de permitir conforto e qualidade de vida ao paciente.

“Já existem dados de que quanto mais precocemente uma equipe de cuidado entrar na assistência ao paciente e à sua família dentro desse cenário, dessa linha de cuidado da doença, maior a possibilidade não só de aumentar a qualidade de vida do doente, como também de impacto na sobrevida”, explica a diretora do Inca.

Ela lembra que o cuidado paliativo está diretamente relacionado à decisão compartilhada. “Eu não posso dizer para o outro o que é qualidade de vida para ele”. Nesse sentido, um plano de cuidado busca identificar questões como: quais são os valores, as crenças dele e as condições objetivas do paciente.

Chiba lembra que é preciso sensibilidade ao abordar essas questões. “Não precisa ser num evento só, pode ser algo processual ou em etapas, conhecendo a pessoa, conhecendo a família dessa pessoa para abordar de uma forma adequada e poder ajudar nas decisões. Não para atormentar, falando das duras realidades, e empurrar a decisão para a família ou para o próprio paciente”, alerta o especialista.