‘O medo não te deixa caminhar’, diz presidente do Boldrini

O Centro Infantil Boldrini, sediado em Campinas e referência mundial no tratamento ao câncer infantil, completa 40 anos de atuação. Ao longo deste período, o percentual de cura dos pacientes saltou, gradativamente, de 40% para 80%.

O objetivo, segundo a médica e presidente do Centro Infantil Boldrini, Silvia Brandalise, é que nenhuma criança morra de câncer. Para isso, é essencial o investimento em pesquisas que aprimorem os tratamentos já existentes e descubram novas drogas. Uma ferramenta importante nessa luta foi inaugurada no final de novembro, o Centro de Pesquisa Boldrini, construído com verba repassada pelo Ministério Público do Trabalho proveniente de indenização por dano moral do maior acordo histórico trabalhista do país, o caso Shell-Basf. Cerca de 60 trabalhadores foram expostos a agrotóxicos e morreram em decorrência de câncer.

Após a inauguração do Centro de Pesquisa, o desafio será a manutenção do espaço, já que as despesas correntes não estão previstas no acordo. Metade da renda que mantém o Boldrini provém de doações da sociedade civil. A presidente garantiu que nunca pensou de onde virá o dinheiro para a manutenção do polo de pesquisa e disse que tem plena confiança de que cada demanda será atendida.

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

O Boldrini hoje é uma referência no tratamento do câncer infantil. Como surgiu esse projeto e qual seu envolvimento no nascimento do centro?

O Centro Infantil Boldrini surgiu de uma parceria entre a Unicamp (Departamento de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas) e o Clube das Ladies de Campinas. O nome escolhido foi em homenagem ao pediatra Domingos A. [Adhemar] Boldrini, de Campinas, já falecido na época. Como docente do Departamento de Pediatria, já com doutorado em hematologia pediátrica, atuei na concepção, fundação e estruturação do Centro Boldrini, assim como na coordenação e consecução dos trabalhos assistenciais, de ensino e de pesquisa nas áreas da hematologia e oncologia da criança e do adolescente.

É possível fazer uma estimativa de quantas crianças já foram tratadas no Centro – incluindo todos os braços, como o hospital, o Centro Lucy Montoro, etc?

Desde 1978 até hoje, o Centro Infantil Boldrini recebeu 28.135 pacientes. Destes, 11.969 tiveram diagnóstico de doença hematológica e outros 9.405 pacientes, diagnóstico de doença oncológica. Os outros 6.761 pacientes foram diagnosticados com outras doenças. Na unidade de radioterapia já foram atendidos, desde sua inauguração (2005), 24.098 pacientes, sendo 8.730 adultos. Quanto ao Instituto Lucy Montoro, que trabalha com reabilitação, já receberam atendimento naquela unidade 20.524 pacientes, sendo 2.645 encaminhados pela rede de saúde, 8.973 encaminhados do Hospital Boldrini e 8.906 encaminhados da Unidade Radioterapia.

O Centro de Pesquisa inaugurado no final de novembro vai possibilitar avanços em quais aspectos?

Os avanços previstos com o Centro de Pesquisa serão: busca de novos princípios ativos contra o câncer, assim como estudos clínicos com as terapias alvo já autorizadas para os pacientes adultos. Adicionalmente, realizar estudos clínicos com a imunoterapia do câncer e da geneterapia; fortalecimento da formação de jovens pesquisadores, como também da fixação dos mesmos no Brasil; compartilhamento das suas estruturas físicas e de equipamentos entre as Universidades/Institutos de Pesquisa nacionais e internacionais; buscar o reconhecimento legal das suas atividades técnico-científicas, com foco no apoio técnico às agências nacionais e, por fim, estimular maior participação da sociedade no apoio e doação para as pesquisas.

Como o Centro de Pesquisa será mantido?

Nunca pensei de onde virá o dinheiro. Quando o próprio Boldrini começou só tinha parede, não tinha mesa e nem cadeira, nada. Se ficarmos pensando como vai sustentar, não daremos o passo. O medo te cerceia, não te deixa caminhar. Mas te garanto que tenho a plena confiança que a cada demanda a gente encontrará a quem pedir, a quem buscar. Com a mesma certeza de que cada centavo que entra é usado integralmente para aquela finalidade.

Quais projetos o Centro Infantil Boldrini tem para os próximos anos?

Para os próximos três ou cinco anos pretendemos criar para o Centro de Pesquisa Boldrini um fundo patrimonial perene no valor de R$ 400 milhões, de forma que utilizemos somente 7 a 10% dos rendimentos, para o custeio do referido centro. Paralelamente, daremos continuidade às discussões da implantação do Serviço de Protonterapia.

Como o Centro Boldrini se mantém financeiramente e como a população pode ajudar a causa?

O Centro Infantil Boldrini tem em suas receitas cerca de 25% oriundas do atendimento ao SUS (80% dos pacientes), 30% provenientes dos atendimentos a pacientes de convênio privado (20% da clientela) e o restante da receita (cerca de 50%) com as doações da sociedade civil e algumas empresas. Com o Centro de Pesquisa, pretendemos buscar doações específicas para pesquisas, como habitual nos países desenvolvidos. Queremos deixar claro à sociedade que estes recursos serão focados especificamente no desenvolvimento das pesquisas.

Um diagnóstico de câncer causa muita preocupação e, em muitos casos, até desespero, principalmente quando o paciente é uma criança. O que você diria para famílias que recém receberam o diagnóstico?

Para uma família com recente diagnóstico de câncer numa criança, diria para tratar somente em grandes centros especializados, que recebem em média mais de 300 casos novos ao ano. Nestes, as chances de cura estão ao redor de 80%.

Qual a importância de um tratamento multidisciplinar?

A abordagem multidisciplinar é mandatória na atenção à criança com câncer. Esta atenção deve ser realizada no mesmo serviço e de modo integrado com a equipe médica e de enfermagem.

Em todos esses anos de trabalho muitos casos devem ter te marcado profundamente. Poderia compartilhar algum?

Vários casos me marcaram ao longo destas décadas. A visão da criança sobre a doença e sobre a morte é quase sempre de coragem e esperança. O sentimento do medo começa a permear no período da adolescência. Me recordo de uma menina de 6 ou 7 anos de idade, que durante a primeira consulta me deu de presente um desenho que retratava uma árvore, com um ramo quebrado. Neste ramo, desenhou uma balança de corda, colocando a sua imagem no balanço. Ao lado escreveu “no balanço da vida vou bem obrigada”. Seu diagnóstico era leucemia linfoide aguda. Surpreendentemente, na parte distal do tronco roto, a criança desenhou um brotinho. Sem dúvida, retratava a esperança!

Quais os desafios para os próximos anos no que se refere à luta e ao combate ao câncer?

Os desafios para os próximos anos se referem aos conhecimentos do sequenciamento gênico massivo dos diferentes tipos de câncer da criança e adolescente, como também o incremento das terapias imunológicas e gênicas nesta doença. Na área da radioterapia, as radiações com prótons e com partículas pesadas (como o Carbono) ganham enorme espaço no tratamento de vários tipos de câncer, pelo fato de se concentrarem os feixes de radiação prioritariamente no tumor, com pouca disseminação das radiações para órgãos vizinhos.