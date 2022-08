Número de voluntários para trabalhar como mesário cresce 46,5% na região

Só em Americana, estatística aumentou 220%, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral

O número de interessados em trabalhar como mesários voluntários no 1º turno das eleições, em 2 de outubro, cresceu 46,5% na RPT (Região do Polo Têxtil) se comparado com os dados da mesma fase do pleito em 2018.

Neste ano, nos cinco municípios da região, serão 4.877 profissionais voluntários nas zonas eleitorais, contra 3.329 das últimas eleições que elegeram presidente, senadores e deputados federais e estaduais.

De acordo com dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), só em Americana o número de inscritos cresceu 220%, passando de 200 mesários em 2018 para 641 neste ano.

Serão 4.877 profissionais voluntários nas zonas eleitorais na RPT – Foto: Roberto Jayme / TSE

Em Hortolândia, os 1.048 mesários darão espaço para 1.660. Em Nova Odessa, de 118 interessados, o número foi para 357. Em Santa Bárbara d’Oeste, em 2018, o TSE registrou 71 mesários e agora são 274. Por sua vez, Sumaré passou de 1.892 para 1.945 voluntários.

Segundo o chefe da 384ª zona eleitoral de Americana, Fábio Siscari, o aumento nos números pode estar ligado à publicidade feita pelo próprio TSE.

“Temos visto muita propaganda para que as pessoas sejam voluntárias. Neste ano temos fila de interessados na função, seja pelos direitos ou até mesmo pela democracia. Aproveitamos para agradecer a quem se dispôs a trabalhar neste dia.”

Assim como Fábio, a chefe da 186ª zona eleitoral de Santa Bárbara, Arlene Grazzole, confirma que o número de interessados no voluntariado aumentou. “Com certeza cresceu o interesse e, por isso, damos preferência para esses que sinalizaram o desejo de serem mesários.”

A professora de inglês Isa Caminaga de Souza, 55, é uma das voluntárias. Ela conta que é mesária desde 2003. A princípio, não esconde que optou pelo voluntariado por conta dos direitos da função, como o de ter folga de dois dias do trabalho.

No entanto, depois de 19 anos, conta que permanece como mesária porque gosta do cargo. “Hoje já sou presidente de uma seção e gosto muito. Eu gosto de ter esse contato com o povo, ajudar. Posso dizer que o voluntariado está no meu sangue”, diz.

QUEDA. Com o aumento da procura de mesários voluntários, o número de obrigatórios caiu 31,8% na RPT. Em 2018 foram convocadas 4.732 pessoas para a função. Já neste ano, o número é de 3.224.

“Estamos tendo boa aceitação dos voluntários, então com o número deles crescendo, diminui os obrigatórios, porque desta forma não precisamos convocá-los”, explicou a chefe da 364ª zona eleitoral de Sumaré, Valéria Atanes da Silva.