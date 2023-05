Número de réus por atos golpistas em Brasília sobe para 10 na região

STF aceitou as denúncias contra mais três moradores de Americana acusados de envolvimento no ataques de 8 de janeiro

O STF (Supremo Tribunal Federal) aceitou nesta segunda-feira as denúncias contra mais três moradores de Americana acusados de envolvimento nos atos golpistas ocorridos em 8 de janeiro, em Brasília. Dessa forma, a RPT (Região do Polo Têxtil) passa a ter pelo menos dez réus.

Arlindo Santarosa, 59, Arioldo Rodrigues Júnior, 59, e Harlei Marcos Cittadino, 51, foram os últimos a entrar nessa lista. Ao todo, entre o último dia 9 e esta segunda, os ministros analisaram as denúncias feitas pela PGR (Procuradoria-Geral da República) contra 245 acusados.

O trio de Americana havia obtido liberdade provisória ainda em janeiro, com aplicação de medidas cautelares, o que inclui o uso de tornozeleira eletrônica.

Os três fazem parte do inquérito que investiga os autores intelectuais e as pessoas que instigaram os atos. A acusação é por incitação ao crime e associação criminosa. No entanto, não há detalhes sobre o que cada acusado teria feito – o processo tramita sob sigilo. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do trio.

Nas semanas anteriores, o STF já havia tornado réus outros sete moradores da região: dois de Americana, dois de Nova Odessa e três de Sumaré.