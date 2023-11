Número de multas cai mais da metade nos 3 anos sem radar na SP-304

De acordo com DER, uma nova licitação será publicada em breve para repor os equipamentos

Há três anos sem radares fixos, a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), no trecho de Americana e Santa Bárbara d’Oeste, viu a quantidade de multas cair mais da metade em relação aos três últimos anos no qual a fiscalização esteve ativa.

Fiscalização tem sido realizada com radares móveis na SP-304 – Foto: Arquivo/Liberal

Segundo o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), uma nova licitação será publicada em breve para repor os equipamentos, que foram retirados em outubro de 2020, depois que o contrato para o monitoramento venceu.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O departamento informou que de outubro de 2017 a outubro de 2020, período em que os radares fixos ainda estavam funcionando, foram aplicadas 34.242 multas por excesso de velocidade na rodovia.

Por sua vez, de novembro de 2020 a outubro deste ano foram registradas 16.915 multas.

Atualmente, a fiscalização de velocidade tem sido feita apenas por radares móveis, operados pela PMR (Polícia Militar Rodoviária).

Embora o controle de excesso de velocidade tenha diminuído, a quantidade de acidentes com morte no trecho se mantém estável.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

VÍTIMAS

Segundo dados do Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo), de outubro de 2017 a outubro de 2020 foram registrados 25 acidentes com 29 vítimas que morreram na hora ou vieram a falecer, enquanto de novembro de 2020 a outubro de 2023 foram 24 vítimas fatais em 23 acidentes.

Ao LIBERAL, o DER destacou que o edital está em fase de análise antes da publicação e da abertura do processo licitatório.

Essa será a segunda tentativa do departamento de fazer a licitação, já que o primeiro procedimento, aberto em 2021, foi alvo de questionamentos junto ao TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) e ficou prejudicado.

A licitação anterior previa a instalação de radares em sete pontos entre Americana e Santa Bárbara, nos km 126+900 (sentido Piracicaba), 131+170 (sentido Piracicaba), 131+200 (sentido Rodovia Anhanguera), 133+400 (sentido Anhanguera), 134+300 (sentido Piracicaba), 137+500 (sentido Piracicaba) e 143+650 (dois sentidos).