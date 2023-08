Número de mortes de jovens no trânsito é o maior desde 2017 na região

O número de mortes de pessoas com idade entre 18 e 24 anos no trânsito da RPT (Região do Polo Têxtil), no primeiro semestre deste ano, foi o maior desde 2017, de acordo com dados do Infosiga, sistema de informações do Estado de São Paulo.

Segundo o levantamento, dez pessoas morreram entre janeiro e junho deste ano ao se envolverem em acidentes de trânsito dentro da cidade e nas rodovias. No mesmo período do ano passado, foram contabilizados oito casos. Os números consideram os municípios de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia.

Kerolyne Calisto Moraes estava em uma moto elétrica quando foi atingida pelo ônibus – Foto: Reprodução

Segundo a professora Flávia Consoni, que coordena o curso de extensão em mobilidade elétrica pela Extecamp (Escola de Extensão da Unicamp), acidentes ligados à micromobilidade, infelizmente, são cada vez mais frequentes no Brasil. Os motivos são os mais diversos.

“Temos uma política no País que há mais de 10 anos coloca a necessidade de valorizarmos mais o transporte ativo [pedestres e ciclistas] e o transporte público – a PNMU (Política Nacional de Mobilidade Urbana). Mas ainda temos pouca infraestrutura própria para a micromobilidade”, afirma.

Na última quarta-feira, uma jovem de 19 anos morreu em um acidente de trânsito na Avenida Nossa Senhora de Fátima, em Americana. A assistente administrativa Kerolyne Calisto Moraes seguia em uma moto elétrica pela avenida sentido Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), quando foi atingida por um ônibus próximo ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

O motorista do ônibus que atingiu a jovem declarou à polícia que estava no pare de uma esquina para acessar a Avenida Nossa Senhora de Fátima e que, devido ao tamanho da moto elétrica e também ao ponto cego do veículo, não viu Karolyne na via. Na sequência, houve a colisão.

De acordo com Flávia, não há nenhuma estatística que relacione motos elétricas com maior propensão aos acidentes. “Elas são mais silenciosas, mas possuem ruído (assim como o carro elétrico) para alertar o usuário e o seu entorno. É uma medida de segurança necessária”, comenta.