Número de indígenas na região aumenta 30%, aponta Censo

Foram contabilizados 872 indígenas na RPT em 2022, enquanto em 2010 eram 669; Hortolândia é a cidade com a maior quantidade

O número de indígenas apontado pelo Censo 2022, de pessoas que residem na RPT (Região do Polo Têxtil), teve um aumento de 30% em relação à edição de 2010 da pesquisa, de acordo com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

No último levantamento, as cidades da região contabilizaram 872 indígenas, enquanto em 2010 eram 669. Dos últimos quatro recenseamentos, a maior quantia foi registrada em 2000, com 1.111.

Rosangela Aparecida Bernardo, de 47 anos, é moradora de Americana e se autodeclara indígena – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Com 265, Hortolândia é a cidade da RPT com o maior número de pessoas que se autodeclararam indígenas. O município, aliás, liderou a estatística nas quatro últimas pesquisas. Sumaré é a segunda (247), seguida por Americana (218), Santa Bárbara d’Oeste (77) e Nova Odessa (65).

O crescimento regional acompanhou a tendência nacional, mas de forma atenuada. Em 2022, o número de indígenas residentes no Brasil era de 1.693.535 pessoas. Já em 2010, o IBGE contou 896.917 mil. Isso significa que esse contingente teve uma ampliação de 88%. Segundo o IBGE, esse aumento expressivo pode ser explicado por mudanças metodológicas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Embora não tenha respondido ao Censo 2022, a instrutora de trânsito Rosangela Aparecida Bernardo, de 47 anos, é moradora de Americana e se autodeclara indígena. A sua avó Rosalina, que faleceu há cerca de 30 anos, nasceu e morou quando criança na Terra Indígena Ofaié-Xavante, hoje localizada na cidade de Brasilândia (MS). Depois, a avó e a bisavó foram trazidas para Araçatuba (SP) por um caçador.

“Eu puxei muito os indígenas, principalmente a minha avó. Eu sou morena, porque a minha mãe, branca, se casou com um negro, mas tenho vários traços indígenas por conta da minha bisavó e da minha avó: rosto, pouco pelo e cabelo”, disse.

Porém, a miscigenação, característica da população brasileira, dificulta para que a autodeclaração de Rosangela seja considerada. “Eu já cheguei a fazer provas e tentei me autodeclarar indígena, mas eles consideram a cor da pele. Daí falam que eu sou negra e não indígena”, relatou.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O problema apontado por Rosangela também foi abordado pelo IBGE no Censo 2022. Nas pesquisas anteriores, os recenseadores não perguntavam se a pessoa se considerava indígena, então apenas a população que morava em terras oficialmente demarcadas era contabilizada. Por sua vez, na última edição, os entrevistados tiveram a possibilidade da autodeclaração, mesmo se residissem em territórios urbanos.

SANTA BÁRBARA

A única cidade da região em que a população indígena encolheu foi Santa Bárbara d’Oeste. Em 2010 eram 83 pessoas que se autodeclaravam do grupo, enquanto em 2022 eram 77. No Censo 2000, a cidade contabilizou 173 indígenas e chegou a ficar próxima de Sumaré — que atualmente tem mais do que o triplo.