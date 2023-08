O número de incêndios em vegetação apresentou queda no período de estiagem deste ano em comparação com o ano passado, em Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

De acordo com dados do Corpo de Bombeiros, as duas cidades, juntas, registraram 119 focos de incêndios entre 1º de julho e 24 de agosto deste ano. Sendo assim, se comparados com os 174 casos do mesmo período em 2022, houve uma redução de 32%.

Americana já contabilizou 57 focos de incêndio em 2023 até agora – Foto: Claudeci Junior_Liberal

No dia 1º de julho teve início em todo o Estado de São Paulo a operação de combate a incêndios batizada de Corta Fogo. Somente Americana contabilizou 57 focos de incêndios neste ano, 20 a menos que no ano passado. Santa Bárbara saiu das 97 ocorrências, em 2022, para 62 neste ano.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Comandante do Corpo de Bombeiros de Americana, o tenente Antônio Carlos Brustolin Junior atribui a queda a dois fatores principais: mudança climática e conscientização.

“As condições do tempo variam de ano a ano e isso impacta nos incêndios em vegetação. Além disso, temos feito em conjunto com órgãos estaduais e municipais ações de conscientização com maior fiscalização e autuação a pessoas que cometem esse tipo de crime ambiental, considerando que a grande maioria dos incêndios em vegetação são causados pelos seres humanos”, afirma.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Além disso, o comandante destaca o trabalho realizado nas escolas por meio do Programa Bombeiro na Escola. Um agente treinado visita as instituições de ensino fundamental e médio e transmite noções de primeiros-socorros, acidentes domésticos e de incêndios.

“Esses alunos acabam sendo vetores que vão nos auxiliar na prevenção. Esse trabalho tem sido fundamental para coibir esse tipo de crime”, enfatiza o tenente.

TEMPERATURAS

Nesta semana, a Defesa Civil de São Paulo alertou para a possibilidade de incêndios em todo o Estado por conta das altas temperaturas.

Entre as orientações estão não colocar fogo em áreas de vegetação seca e não jogar bitucas de cigarro em beiras de rodovias.

“O clima seco realmente favorece incêndios em vegetação porque o fogo se espalha muito rapidamente e aliado aos ventos dessa época do ano acaba por provocar incêndios de grandes proporções”, alerta o comandante.