Número de casamentos registrados na região cai 5% em 2023

A RPT (Região do Polo Têxtil) registrou 5.820 casamentos em 2023, 5% a menos em relação ao ano anterior, quando somou 6.114, de acordo com o Portal de Transparência do Registro Civil.

A número de matrimônios se aproximou dos dados anteriores à pandemia da Covid-19, considerada a principal responsável pelo baixo número de 4.764 registros em 2020. Em todos os anos de 2015 a 2018, a RPT ultrapassou 7 mil casamentos, e em 2019 foram 6.581.

Em Santa Bárbara d’Oeste, por exemplo, ocorreram 1.106 em 2022 e 1.045 em 2023. Também houve queda de 1.742 para 1.694 em Sumaré, de 1.477 para 1.375 em Hortolândia e de 464 para 377 em Nova Odessa.

A psicóloga Érika Penha analisa que a queda é fruto da mudança do comportamento das pessoas desde a pandemia.

“Após a Covid, grande parte das pessoas passou por um período de crise financeira. Os casais que pretendiam oficializar a união passaram a morar juntos como uma alternativa de dividir as despesas”, diz.

Ruan Giordano e Carolina Penteado Giordano se casaram em outubro de 2023 – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Érika também aponta os casais que residem juntos têm o mesmo direito que os casados. “Os casamentos passaram a ter um sentido mais romântico. Acredito que acabaram oficializando a união aqueles que já estavam se programando há algum tempo ou quem tinha realmente esse sonho de casar no cartório e talvez na igreja também”, afirma.

Diferente dos demais municípios, Americana manteve um número semelhante de registros, com 1.329 casamentos em 2022 e 1.325 em 2023.

Fátima Cristina Ranaldo Oliveira, oficial do Cartório de Registros Civis de Americana, considera que a cidade fugiu do padrão. “Os casamentos têm permanecido com os números estáveis nos últimos dois anos”, ressalta.

A confeiteira Carolina Penteado Giordano e o piloto aéreo Ruan Giordano escolheram o mês de outubro de 2023 para oficializarem a união. “Gostaria que a data fosse o dia 14 porque foi a data do nosso primeiro beijo, e o mês foi outubro porque é o mês de Nossa Senhora Aparecida. Eu e o meu esposo somos devotos dela”, conta Carolina.

A noiva fez questão de preparar todos os detalhes, desde a escolha do local até o seu vestido. O casamento civil foi realizado no restaurante Dal Giardino, no Parque Residencial Nardini, e o religioso, na Igreja Dom Bosco, ambos em Americana.

O caminho até o altar

De acordo com o Registro Civil para oficializar o casamento, por mútuo consentimento, as duas pessoas submetem-se a cumprir os deveres e passam a ter os direitos previstos em lei. O pedido de habilitação do casamento deve ser feito no Cartório de Registro Civil mais próximo.

Podem se casar as pessoas solteiras, viúvas ou divorciadas, desde que tenham o casamento anterior anulado. Quando o casamento for civil, a celebração será presidida pelo juiz de casamentos nas dependências do cartório ou em outro local.

Também pode ocorrer a celebração de casamento religioso com efeito civil, que será feita pela autoridade religiosa mediante apresentação do certificado de habilitação de casamento. Após a celebração, a ata deverá ser apresentada ao cartório habilitante no prazo de 90 dias para ser registrada.