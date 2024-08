Número de candidatos na disputa para prefeito na região diminui de 32 para 19

Americana foi a cidade que teve a maior queda: de nove para três candidatos - Foto: Leonardo Matos_Liberal.JPG

A quantidade de candidatos a prefeito na RPT (Região do Polo Têxtil), em Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia, caiu de 32 nas eleições de 2020 para 19 neste ano, após o término das convenções partidárias, nesta segunda-feira (5). O levantamento foi realizado pelo LIBERAL junto às legendas e diretórios municipais.

Americana foi a cidade que teve a maior queda: de nove para três. No pleito passado, Chico Sardelli, então do PV, foi o vencedor. Depois vieram, na ordem: Maria Giovana Fortunato, Rafael Macris, Thalita De Nadai, Major Crivelari, Kim, Delegado Alfredo Ondas, Lurdinha Ginetti e Adriano de Oliveira.

Já em 2024, com votação agendada para 6 de outubro, a cidade só terá Chico Sardelli (PL), Maria Giovana Fortunato (PDT) e Ricardo Pascote (União Brasil). As três chapas conseguiram juntar, em suas coligações, várias legendas.

Outra cidade que teve uma diminuição expressiva de candidatos foi Hortolândia: de oito para três.

O atual prefeito Zezé Gomes (Republicanos) conseguiu reunir muitas siglas e terá de enfrentar, na chapa liderada por Antonio Meira (União Brasil), o postulante a vice Agnaldo Perugini (MDB), irmão de Angelo Perugini, de quem foi vice do Executivo hortolandense até abril de 2021, quando Angelo faleceu por complicações da Covid-19. Dr. George Burlandy (PL) é o terceiro candidato.

Nova Odessa saiu de sete, contando Dr. Nivaldo, para três candidatos. A corrida pela principal cadeira da prefeitura terá as participações das duas principais forças políticas da cidade no momento: Leitinho (PSD) e Benjamin Bill Vieira (PL). Juçara Rosolen (Novo) aparece como a terceira via.

Normalidade

De acordo com o pesquisador de doutorado em ciência política da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), Otávio Catelano, a diminuição leva o cenário eleitoral para a normalidade, já que em 2020 foi visto um número de candidatos acima do comum.

“Quando não tem segundo turno, o incentivo é de que os candidatos se juntem logo no primeiro. Enquanto nas cidades que têm segundo turno, todo mundo quer testar a sua força no primeiro, lançar a sua chapa no Legislativo e depois faz a união.”

“Em 2020, a gente teve um período de crise, pandemia, e isso abre possibilidades para que os candidatos entendam que têm uma oportunidade”, completou.

Maior número

O apontamento do cientista político vai ao encontro do que aconteceu em Sumaré, o único município da RPT com possibilidade de segundo turno e que terá o maior número de candidatos na região. Foi a única cidade verificar um aumento em relação ao pleito de 2020: de quatro para seis.

Por fim, o cenário mais estável da política local pode ser visto em Santa Bárbara, onde a quantidade de candidatos foi mantida: quatro.

Os grupos políticos tiveram pequenas mudanças, como o “racha” de Dr. José com o PSD – que lançou chapa pura, liderada por Eliel Miranda -, a migração de Rafael Piovezan do PV para o PL e o reaparecimento da esquerda, com Luis Larguesa (PT).

Quem são?

O LIBERAL fez nesta segunda-feira um levantamento junto às legendas e diretórios municipais e traz todos os candidatos a prefeito das cinco cidades da RPT (Região do Polo Têxtil)