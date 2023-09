Número de assinantes de TV por assinatura fica pela 1ª vez abaixo de 100 mil em Americana e região

Popularização do streaming e pirataria estão entre causas para redução nos últimos anos

A dona de casa Elisângela, consumidora dos conteúdos em streaming - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Pela primeira vez desde o início da série histórica divulgada pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), em 2019, a RPT (Região do Polo Têxtil) registrou menos de 100 mil assinantes de TV por assinatura.

Americana é a cidade da região que atualmente tem o maior número de assinantes com 36,5 mil. Na sequência, vem Santa Bárbara d’Oeste (25 mil), Sumaré (18,1 mil), Hortolândia (12,6 mil) e Nova Odessa (3,8 mil).

Todos os municípios, porém, tiveram queda nos últimos cinco anos na quantidade de pessoas que contam com o serviço. Na RPT, em 2019, eram 131,9 mil assinantes, enquanto neste ano o registro é de 96,2 mil — queda de 27%. A mesma porcentagem de redução foi computada no período em Americana, Nova Odessa e Sumaré.

Santa Bárbara foi a que, proporcionalmente, menos perdeu assinantes — a queda foi de 20%. Por sua vez, em Hortolândia, a quantidade caiu 36% desde 2019.

A dona de casa Elisangela Cristina Andrade da Silva, de 48 anos, foi uma das pessoas que abandonaram a TV por assinatura em Sumaré.

“Eu tinha TV por assinatura e quando chovia, caía. Aí a gente já desanimava, né? Tinha alguns canais que a gente gostava bastante. Mas quando surgiu a Netflix foi uma beleza, você assistia o filme a hora que queria”, comentou.

“Quando ficamos sem a TV por assinatura, começamos a assinar os outros serviços. Primeiro foi a Netflix, mas com o tempo os meus filhos falaram que perdeu a graça, aí foi migrando para o Star+, o Globoplay, a HBO e o Amazon Prime. Eu posso assistir quando quiser”, completou.

Na contramão de Elisangela, a técnica de enfermagem Kátia Aparecida da Silva, de 53 anos, moradora de Americana, não abre mão da TV por assinatura.

“Já faz muito tempo que eu tenho. A TV aberta tem alguns conteúdos que não gosto e acho impróprios. Eu prefiro séries, documentários, filmes que passam nos canais. Minha filha tem assinatura da Netflix, mas gosto dos canais”, disse.

Mudança no consumo é apontada como motivo para queda

De acordo com a ABTA (Associação Brasileira de Televisão por Assinatura), uma das principais causas da queda na base de assinantes em nível nacional é a pirataria — que atinge 6 milhões de lares no Brasil e provoca prejuízos de R$ 12 bilhões por ano, de acordo com o setor.

O apontamento feito pela associação é ratificado pelo jornalista Sandro Nascimento, diretor de conteúdo do site NaTelinha, embora ele também tenha apontado outros motivos.

“Há um tempo as pessoas assinavam a TV paga para melhorar o seu canal de TV aberta. Ou seja, as pessoas queriam assistir a Globo, SBT e Record em alta qualidade. Hoje, com a TV digital, as pessoas descobriram que podem ter uma antena para conseguir imagem tão boa quanto por cabo”, apontou Sandro.

“Além disso, hoje as pessoas não estão mais dispostas a pagar R$ 100 em uma TV por assinatura, por isso a questão da pirataria, que é um valor muito mais baixo”, explicou o jornalista.

“Também há uma mudança de hábito no consumo de vídeo, ou seja, houve queda no consumo linear de vídeo e um desejo no consumo por demanda, que você pode assistir quando quiser”, completou.

O jornalista ainda afirma que toda a produção audiovisual passa por um momento de crise, no qual as produtoras — que tentam o streaming — e as provedoras de TV por assinatura buscam por um modelo de negócio rentável.

Por esse motivo, estão sendo oferecidos pacotes com mais benefícios ou mesmo TV por IPTV — método de transmissão por internet e rede de IP que barateia o serviço.