Novotec Expresso prorroga inscrições dos cursos de qualificação profissional

As inscrições agora podem ser realizadas até dia 15 de agosto - Foto: Divulgação

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, prorrogou as inscrições dos cursos gratuitos de qualificação profissional do programa Novotec Expresso, em Campinas e na RPT (Região do Polo Têxtil). Previstas para se encerrarem nesta terça, agora as inscrições vão até o dia 15 de agosto.

A inscrição é feita através do site do Novotec Expresso. São 1.605 vagas em cursos profissionalizantes para jovens de até 24 anos nas áreas de Gestão e Negócios, Produção Cultural e Design, Tecnologia da Informação e Comunicação, e Meio Ambiente, nas cidades de Americana, Campinas, Hortolândia, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré.

O Novotec Expresso é uma das modalidades do Novotec que disponibiliza cursos de qualificação profissional a jovens de até 24 anos, com duração de 120 horas, em parceria com escolas técnicas ou instituições tecnológicas de ensino superior.

Seguindo os protocolos sanitários, a modalidade será ofertada nos formatos online e semipresencial, a depender do que estiver disponível em cada região e da escolha do jovem. As aulas remotas são feitas ao vivo por meio de plataformas digitais e os encontros presenciais são feitos na unidade de ensino escolhida durante a inscrição.