Novotec Estágio tem vagas para a região com bolsa-auxílio de até R$ 735

Ao todo, as cinco cidades da Região do Polo Têxtil serão contempladas com 31 vagas para estagiários

O Novotec Estágio, programa promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, está com inscrições abertas para 31 vagas de estágio na RPT (Região do Polo Têxtil). A iniciativa busca oferecer a oportunidade de estágio remunerado aos estudantes do Novotec, além de estimular a geração de emprego.

Das cidades da região, Hortolândia é a que recebe a maior quantidade de vagas: 15. Em Americana serão cinco, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa têm uma vaga cada e, por fim, Sumaré tem nove.

Para os alunos que participam do programa, a bolsa-auxílio oferecida é de R$ 480 para os estagiários de 4 horas diárias e R$ 735 para os que trabalharem 6 horas diárias.

A meta é que 12 mil alunos sejam beneficiados nos próximos meses em todo o Estado. Interessados precisam estar cursando ou ter cursado uma das modalidades oferecidas pelo Novotec, seja Expresso ou Integrado, ter entre 16 e 21 anos e residir no Estado de São Paulo.

O cadastro de estudantes pode ser feito pelo site e não há prazo para as inscrições. No caso das empresas interessadas em cadastrar suas vagas, o acesso deve ser feito através de https://portal.ciee.org.br/novotec/empresas.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.