Novos empregos: apesar de saldo positivo, região tem pior agosto desde 2020

Juntas, as cinco cidades da RPT criaram 540 vagas; Americana teve o melhor saldo positivo, com abertura de 339 postos de trabalho

Apesar de ter criado 540 vagas de emprego no mês passado, a RPT (Região do Polo Têxtil) teve o pior agosto desde 2020, quando teve início a série histórica do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (27) pelo Ministério do Trabalho e Emprego, do governo federal.

De acordo com o levantamento, Americana apresentou o melhor saldo no mês passado com 339 contratações a mais que demissões.

O resultado se deve, principalmente, ao segmento de fabricação de produtos de borracha, que teve saldo positivo de 87. As indústrias têxteis também seguiram o bom momento e criaram 11 postos de trabalho.

Na sequência, vem Hortolândia com 186, que teve destaque no setor de serviços, e Sumaré, impulsionada pelo comércio, com 165.

Por outro lado, Nova Odessa teve saldo negativo de 72, motivado pelo grande número de desligamentos no ramo de medicamentos e drogas para uso humano (saldo de -141).

Santa Bárbara d’Oeste fechou agosto com 78 demissões a mais que contratações, afetada pelo resultado de -326 do segmento de locação de mão de obra temporária.

Esse tipo de contrato frequentemente tem impactado os números dos municípios, segundo a economista Eliane Rosandiski, do Observatório da PUC (Pontifícia Universidade Católica) de Campinas, em entrevista ao LIBERAL em julho deste ano.

Números

Juntas, as cinco cidades criaram 540 vagas. O valor, porém, é o menor desde 2020, embora alguns desses anos tenham refletido a retomada após a pandemia da Covid-19. Em agosto de 2023, por exemplo, foram 849 admissões a mais que desligamentos.

O contraste com o ano passado teve um movimento diferente no Brasil, que abriu 232.513 vagas formais de trabalho em agosto de 2024, número maior que o mesmo mês de 2023, quando houve abertura de 220.884 postos.

Ainda no cenário nacional, o resultado do mês passado, fruto de 2.231.410 admissões e 1.998.897 desligamentos, veio acima da expectativa de economistas apontada em pesquisa da Reuters.