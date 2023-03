Novos comandantes da PM assumem em Americana e Santa Bárbara

Dois comandantes assumiram novos postos na PM (Polícia Militar) da região, na última semana. Um deles é o capitão Júlio César Neves, que passa a comandar a 1ª Companhia em Americana, no lugar do capitão Tiago Augusto Costa e Silva, transferido ao Copom (Centro de Operações da Polícia), com sede em Piracicaba.

“Continuamos as ações iniciadas pelo capitão Augusto que resultaram na redução dos índices criminais”, afirma Júlio.

O comandante do 19º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior), tenente-coronel Adriano Daniel, enfatiza que a alternância é natural. “Na 1ª Companhia, por exemplo, continuaremos com a integração entre as forças de segurança, fortalecimento da vizinhança solidária.”

Tenente Carlos Duran Lopes assumiu interinamente o comando da 2ª Companhia – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Em Santa Bárbara d’Oeste, a antiga comandante da 2ª Companhia, Pádua Rosa, foi direcionada para o Setor de Operações do 19º Batalhão, e, em seu lugar, ficará interinamente o tenente Carlos Duran Lopes.

Ele afirma que pretende realizar a missão constitucional da polícia ostensiva e da preservação da ordem pública, fornecendo as condições para que os policiais possam exercer suas funções com qualidade, respeito e dignidade, para que possam oferecer esses valores a população.