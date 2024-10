Novo videocast do LIBERAL traz bate-papos com personagens locais

Em áudio e vídeo, primeiro episódio vai ao ar nesta quarta-feira (16) no Spotify, YouTube e Facebook

Personagens interessantes e temas relevantes serão a pauta de um novo videocast do LIBERAL. O LibaCast terá apresentação do editor-executivo João Colosalle e da colunista social Jucimara Lima. O primeiro episódio vai ao ar nesta quarta-feira (16), em formato de áudio e vídeo no Spotify, YouTube e Facebook.

No primeiro episódio, a conversa foi com Maria Fernanda Meneghel, empresária de Americana e fundadora do Instituto Rosa do Bem – Foto: Letícia Meneghel/Liberal

Segundo os jornalistas, o LibaCast terá episódios semanais, de cerca de 50 minutos, publicados sempre às quartas nas principais plataformas de mídia. Gravado no Estúdio Fontaz, em Americana, será um espaço para bate-papos com personagens locais, com assuntos variados e conduzidos de maneira mais descontraída.

“Queremos que seja uma conversa, uma troca de ideias e impressões entre entrevistado e entrevistadores, em que a audiência ouça histórias interessantes, tenha informação útil e de qualidade e se divirta também”, adianta Colosalle.

“Nosso foco será fazer perguntas que nunca foram feitas e proporcionar aos convidados um ambiente descontraído, onde eles se sintam à vontade para responder. Embora seja uma entrevista, o clima será de bate-papo, abordando desde marcos pessoais até conquistas profissionais. Acredito que todos têm uma boa história para contar, e nossa missão será compartilhar essas histórias com o público”, comentou Jucimara.

Toda semana, haverá um entrevistado pelo LibaCast, cuja entrevista também será repercutida nas redes sociais por meio de cortes.

Videocast é comandado pelos jornalistas Jucimara Lima e João Colosalle – Foto: Letícia Meneghel/Liberal

Neste primeiro episódio, a conversa será com Maria Fernanda Meneghel, empresária de Americana e fundadora do Instituto Rosa do Bem, iniciativa que ajuda mulheres a prevenir, diagnosticar e tratar o câncer de mama.

No bate-papo com os apresentadores, Maria Fernanda contou sobre como assumiu as rédeas da empresa da família em um período de dificuldades financeiras e falou sobre o engajamento social que a levou à campanha Rosa do Bem.

LibaCast amplia formatos de publicidade do Grupo Liberal

Novo produto do Grupo Liberal, o LibaCast também permitirá a oferta de novos formatos de publicidade. Os episódios poderão ter oferecimento de marcas e inserção de anúncios em formato de banners, vídeos e spots comerciais. Ainda será possível a exposição de produtos no cenário da entrevista, no formato “mesacast”, e testemunhais por parte dos apresentadores.

Diretor comercial do Grupo Liberal, Fernando Giuliani ressalta que o videocast tem o potencial para atingir públicos diferenciados.

“Temos leitores do jornal impresso, usuários que consomem o noticiário online e via app e ouvintes das nossas duas rádios. O LibaCast se junta a este portfólio como um formato em alta, com potencial de investimento e fortalecimento de marcas, sejam elas locais ou não”, comenta.

Uma pesquisa da Associação Brasileira de Podcasters (ABPod), realizada entre julho e agosto deste ano, estima que haja, atualmente, cerca de 32 milhões de ouvintes de podcasts. Aponta também que a produção em áudio predomina, mas que há um aumento significativo na criação de videocasts.

Entre 352 respostas coletadas pela associação, identificou-se que o Spotify continua como a plataforma preferida dos ouvintes, cujo perfil é de homens, na faixa etária entre 25 e 44 anos, economicamente ativos e com alto nível de escolaridade e renda. Notícias e entretenimento são os temas preferidos. E cerca de 35% dos ouvintes indicam ter alguma propensão a comprar produtos anunciados em podcasts.