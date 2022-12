Novo sistema busca evitar ação e agilizar entrega de remédios

O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) lançou, na última semana, um sistema que tem como objetivo evitar ações judiciais relacionadas ao fornecimento de medicamentos pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e atender as necessidades dos pacientes em até 72 horas.

O termo de cooperação Cejusc (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania) Saúde envolve o Tribunal de Justiça, o Ministério Público de São Paulo, a Defensoria Pública do Estado, a União, o Estado e o Cosems-SP (Conselho de Secretários Estaduais de Saúde de São Paulo), representando os municípios.

Cejusc-Saúde foi lançado na última semana, na sede do Tribunal de Justiça de SP – Foto: Paulo Santana / TJ-SP

Com a assinatura do termo, as demandas da população serão, a partir de agora, direcionadas via plataforma digital para o ente do SUS responsável por fornecer o medicamento e caberá ao mesmo passar as informações necessárias para atender a necessidade do paciente.

Acredita-se que, com isso, haverá mais transparência à população e celeridade em suas necessidades. De acordo com o TJ, em breve todos os municípios receberão as orientações necessárias para aderir ao termo.

O município de Americana, por meio do Grupo Bipartite de Judicialização, representa o Cosems e já vem discutindo o termo de colaboração. Além do secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, integra o quadro de diretores do conselho a secretária de Santa Bárbara d’Oeste, Lucimeire Cristina Coelho Rocha.

A Prefeitura de Americana explicou que os municípios farão a adesão a partir de janeiro, cabendo às secretarias de Saúde estruturarem equipe para prestar as informações solicitadas via Cejusc e garantir atendimento mais célere e evitar demandas judiciais.

Só neste ano, até o último dia 14, Americana gastou R$ 7,6 milhões para o atendimento, via judicial, de materiais de consumo como insumos, medicamentos e dietas especiais. Também usou R$ 2,1 milhões para internações, exames, cirurgias e outros procedimentos determinados pela Justiça.

Advogada especialista em direito da saúde, Nycolle Soares afirma que toda iniciativa que tenta viabilizar as soluções dos problemas sem que isso dependa de uma intervenção judicial é bem-vinda.

“Nesse caso, considerando a questão relacionada a acesso de medicamento, o tempo é sempre muito importante. E se isso for viabilizar soluções mais rápidas acaba já começando com uma perspectiva bastante positiva”, diz. O que não pode, de acordo com ela, é esse sistema se tornar mais um entrave para a população ter acesso à Justiça.

ENTENDA

Como funciona o novo sistema para obter medicamentos

A opção “pedido de medicamentos” já está disponível no site

tjsp.jus.br/cejuscsaude, no canto esquerdo da tela, após a seleção do item “solicitações e pedidos”. Não é necessário criar login.