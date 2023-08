Novo PAC prioriza o Minha Casa, Minha Vida na região

Lançado pelo governo federal nesta sexta-feira, o Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) vai priorizar ações do Minha Casa, Minha Vida nas cinco cidades da RPT (Região do Polo Têxtil).

O programa prevê três novas obras habitacionais em cada um dos municípios. Ao todo, haverá investimento para construção de 44 unidades em Americana, 44 em Hortolândia, 31 em Nova Odessa, 46 em Santa Bárbara d’Oeste e 50 em Sumaré.

Condomínio Vida Nova, na Praia Azul, em Americana, também foi viabilizado por meio do PAC anterior – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

O Novo PAC também vai possibilitar a retomada e a conclusão de uma obra para 162 unidades em Americana e de outra para duas unidades em Sumaré.

As informações constam no site da Casa Civil. Porém, não há detalhes sobre os serviços, nem mesmo os valores estimados. O LIBERAL pediu maior detalhamento ao governo, mas não houve resposta.

Procurada pela reportagem, a administração de Nova Odessa apontou que aguarda mais informações técnicas até o próximo dia 15, mas comentou que existem estudos para viabilização de pelo menos 110 unidades por meio do Minha Casa, Minha Vida.

Em nota, a Prefeitura de Hortolândia informou que se inscreveu no Minha Casa, Minha Vida com um projeto para a construção de três conjuntos habitacionais, com um total de 500 apartamentos, na região do Jardim Amanda.

“A Prefeitura de Hortolândia destaca, no entanto, que o projeto encontra-se em processo de análise pelo governo federal, que avaliará se o município atende a todos os requisitos necessários para ser contemplado com o programa habitacional. O prazo para a análise da documentação e projetos urbanísticos é de 180 dias”, comunicou.

Também questionadas, as prefeituras de Americana e Santa Bárbara afirmaram não ter conseguido detalhes sobre as obras nas respectivas cidades. A administração de Sumaré, por outro lado, não se manifestou.

MAIS OBRAS

O Novo PAC possibilitará ainda a ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Americana, a ampliação do sistema de abastecimento de água de Santa Bárbara d’Oeste e esses dois serviços em Sumaré. Também haverá investimento no Trem Intercidades entre Campinas e São Paulo.