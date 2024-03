Novo PAC libera 10 UBSs, 3 creches, escola integral, Caps e policlínica para Americana e região

O governo federal anunciou nesta quinta-feira (7) que vai bancar, por meio do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), a construção de dez UBSs (Unidades Básicas de Saúde), três creches, uma escola em tempo integral, um Caps (Centro de Atenção Psicossocial) e uma policlínica na RPT (Região do Polo Têxtil).

Americana terá duas UBSs, cada uma no valor de R$ 2,4 milhões, e uma unidade de creche e pré-escola com capacidade de atendimento de até 376 crianças, em dois turnos, com investimento previsto de R$ 4,1 milhões. No entanto, ainda não há informação sobre os locais onde os prédios serão construídos.

Obras foram anunciadas pelo governo federal nesta quinta – Foto: Henrique Raynal/CC

“A Saúde e a Educação sempre foram prioridades desde que Odir [Demarchi, do PSD, vice-prefeito] e eu assumimos e estamos honrando nosso compromisso, com dedicação máxima para atender os americanenses com o carinho e a atenção que nossa população merece. Fico feliz em ver o município contemplado com projetos importantes para a sociedade”, disse o prefeito Chico Sardelli (PL).

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em Santa Bárbara d’Oeste, também haverá duas novas UBSs e uma creche.

Nova Odessa, por sua vez, ganhará duas UBSs, em lugares já confirmados pela prefeitura. Um dos imóveis será a sede própria da unidade do Jardim São Francisco, que hoje funciona em uma casa alugada.

O outro ficará no Jardim dos Lagos, região da cidade que mais cresce atualmente, segundo a administração municipal. Ainda de acordo com o Executivo, os valores individuais a serem liberados para cada obra ainda não foram divulgados, mas devem ficar na casa dos R$ 2 milhões.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Hortolândia também contará com duas novas UBSs, além de uma creche e uma escola em tempo integral.

Em Sumaré, o governo federal bancará duas UBSs, um Caps e uma policlínica.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Todas as construções tinham sido solicitadas pelas respectivas prefeituras. As obras aprovadas constam no site da Casa Civil do governo federal.

Ao lado de ministros, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou da divulgação de 16 das 17 modalidades do PAC, nesta quinta. As categorias já divulgadas são de responsabilidade dos ministérios da Saúde, Educação, Cultura e Esporte. Ainda não existe previsão para a execução das obras.