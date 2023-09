Novo leilão do castelo de José Rico começa em 1º de novembro

As propostas para o novo leilão do castelo do falecido cantor José Rico, situado em Limeira, quase no limite com Americana, poderão ser feitas a partir de 1º de novembro, às 11h, de acordo com a Galeria Pereira, plataforma online responsável pela venda.

Castelo de José Rico, em Limeira, quase no limite com Americana – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O prazo para concorrência pública termina no dia 7 do mesmo mês, também às 11h. Depois, até 31 de janeiro de 2024, a mansão ficará disponível para “venda direta”, na qual o imóvel é arrematado pela primeira pessoa que fizer uma oferta dentro das condições exigidas em edital.

Interessados devem apresentar suas propostas no site www.galeriapereira.com ou para o e-mail contato@galeriapereira.com.br. O cronograma, assim como o edital, ainda precisa ser oficializado pela Justiça.

Já houve uma tentativa de venda entre os dias 13 de junho e 12 de setembro deste ano. O comprador entraria numa sociedade e ficaria dono de 21,176% do terreno. Essa fatia vale R$ 3,2 milhões, mas o lance mínimo era R$ 1,6 milhão. No entanto, ninguém se interessou.

Desta vez, a Justiça vai oferecer 100% do imóvel, avaliado em R$ 15,1 milhões. Este próximo leilão envolverá cotas de coproprietários, motivo pelo qual o lance mínimo não pode ser menor do que 90% do valor total de avaliação. Ou seja, os interessados deverão fazer ofertas de, pelo menos, R$ 13,6 milhões.

O leilão ocorre devido a um processo movido por um ex-funcionário de José Rico, que fazia dupla sertaneja com Milionário e morreu em março de 2015, aos 68 anos. O ex-empregado cobra uma dívida trabalhista estimada em cerca de R$ 7 milhões.