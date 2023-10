Novo leilão de ‘castelo’ do cantor José Rico começa em 1º de novembro

A Galeria Pereira, empresa responsável pela venda do “castelo” do falecido cantor José Rico, definiu o dia 1º de novembro como início do novo leilão do imóvel, determinado pela 2ª Vara do Trabalho de Americana.

O segundo certame será realizado após o fracasso da primeira tentativa, na qual o comprador entraria numa sociedade e ficaria dono de apenas 21,176% do terreno.

Dessa vez, a Justiça vai oferecer 100% do imóvel, que tem 48,4 mil m² e está avaliado em R$ 15,1 milhões.

Por dentro do ‘castelo’ de Zé Rico – Foto: Claudeci Junior_Liberal

O lance mínimo não pode ser menor do que 90% do valor total de avaliação. A primeira fase, de concorrência pública, será encerrada em 7 de novembro.

Se não houver propostas, o processo irá para a fase de “venda direta”, na qual o imóvel é arrematado pela primeira pessoa que fizer uma oferta até 31 de janeiro de 2024 dentro das condições previstas em edital.

O leilão ocorre devido a um processo movido por um ex-funcionário de José Rico, que fazia dupla sertaneja com Milionário e morreu em março de 2015, aos 68 anos.