Novo delegado-chefe da PF quer intensificar combate à pedofilia

O novo delegado-chefe da Polícia Federal de Piracicaba Rodrigo Perin Nardi, que assumiu oficialmente o comando da corporação local no mês passado, antecipou, em entrevista ao LIBERAL, que pretende intensificar operações contra a pedofilia infantil. Responsável pela atuação em 29 cidades, entre elas Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa, a delegacia coordenou investigações que já resultaram em diversas prisões.

A mais recente ocorreu no último dia 8 de fevereiro, no bairro Conserva, em Americana, que motivou a prisão de um construtor. Na casa dele, os agentes encontraram um celular com foto de uma criança nua.

O homem teria confessado que usava o aparelho para armazenar, enviar e receber imagens e vídeos pornográficos, em especial, envolvendo crianças. Ele usava aplicativos que dificultariam o rastreio e quebras de sigilo. Mesmo assim, os policiais conseguiram chegar até o alvo das investigações, que foi preso em flagrante por crimes relacionados ao oferecimento e armazenamento de pornografia infantil, que têm penas previstas de até 6 anos de prisão.

“Temos servidor capacitado em alguns tipos de programas que faz prospecção de pornografia infantil, e isso traz um diferencial aqui. No Estado ficamos atrás apenas de São Paulo. Muito mais do que resultados, nosso foco é evitar esses tipos de crimes que envolvem crianças e adolescentes”, relata o delegado.

Durante as investigações, os policiais já se depararam com materiais envolvendo crianças de todas as idades, inclusive com a conivência de mães. Já houve caso envolvendo uma grávida que estava negociando o filho com o abusador.

Nardi diz ainda que tem atuado junto ao Ministério Público, ou quando necessário, algumas investigações também são encaminhadas à Polícia Civil, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana.

PAIS. O delegado orienta que os pais precisam ficar atento aos filhos. “A criança, muitas vezes, não percebe que está sendo vítima de abuso. Quando ocorre presencialmente, o abusador oferece algum tipo de recompensa que pode ser uma bala ou um presente. Nesses casos, os pais precisam reparar em mudanças bruscas de comportamento, que são os principais sinais”, diz Nardi.

Segundo o delegado, o que muitas pessoas desconhecem é que a pedofilia não necessita de contato físico. Na maioria dos casos, ocorre pela internet. O abusador se passa por adolescente, mas na verdade é adulto. Cria uma identidade falsa para ganhar a confiança até passar para o próximo passo, que é o assédio.

“Não existe mais um perfil do abusador. Já tivemos casos de suspeitos com 19 e mais de 70 anos. Casados ou não e de diversas profissões”, explica o delegado.

PALESTRAS. O delegado-chefe antecipou que, em breve, a Polícia Federal pretende realizar palestras nas escolas sobre pedofilia. O objetivo é fazer um trabalho de prevenção, dando dicas para as crianças e adolescentes sobre o tema.

“Já realizamos algumas palestras em escolas sobre drogas, a gente gostaria de ser convidado para isso, mas em muitos casos, a gente também se oferece para essas ações”, enfatiza Nardi.