Nove detentos que estavam em ‘saidinha’ foram recapturados pela PM na região

A Polícia Militar capturou, na área do CPI-9 (Comando de Policiamento do Interior), que inclui as cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Hortolândia, nove detentos que tinham deixado unidades prisionais beneficiados pela “saidinha” de final de ano, entre os dias 22 de dezembro e 3 de janeiro.

Complexo Penitenciário Campinas-Hortolândia – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

As informações foram repassadas ao LIBERAL pelo capitão da PM Tiago Augusto Costa e Silva, chefe do Centro de Operações de Piracicaba.

Dois deles se envolveram em novos delitos – um em Sumaré, denunciado por violência doméstica no mesmo dia em que foi solto, em 22 de dezembro; e um no dia 28 do mesmo mês, pelo crime de receptação.

Os outros sete detidos descumpriram medidas impostas pelo Poder Judiciário (quatro em Hortolândia, dois em Americana e um em Santa Bárbara).

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública) e o Deinter-9 (Departamento de Polícia Judiciária do Interior), entre as motivações estão o afastamento da residência no período noturno, frequência em locais inapropriados e consumo de bebidas alcoólicas.

As ações de recolhimento dos sentenciados foram realizadas pelo próprio CPI-9 e pelo Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).