Verbas do Tesouro Estadual vão complementar valor que as unidades recebem do Ministério da Saúde

Ao todo, três hospitais da RPT (Região do Polo Têxtil), de Americana e Santa Bárbara d’Oeste, serão beneficiados pela nova tabela SUS Paulista, que irá repassar verbas do Tesouro Estadual a 354 unidades do Estado para complementar o valor que as instituições recebem atualmente do Ministério da Saúde.

Hospital Seara, em Americana, será um dos beneficiados pela medida – Foto: Arquivo / LIBERAL

Os hospitais beneficiados foram informados pela Secretaria de Estado da Saúde, após pedido do LIBERAL.

Em Americana, o Hospital São Francisco e o Seara Hospital Psiquiátrico estão entre os beneficiados.

Essas unidades se juntam ao Hospital Santa Bárbara, que tem dificuldades para fechar as contas, conforme noticiado pelo LIBERAL em agosto de 2023.

O quadro ainda conta com outras 14 instituições da RMC (Região Metropolitana de Campinas). (veja lista abaixo)

A Tabela SUS Paulista foi anunciada em 28 de agosto pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A iniciativa tem como objetivo viabilizar os procedimentos hospitalares e a manutenção dos serviços de saúde, após reclamações de prefeitos e representantes municipais quanto aos repasses previstos na tabela do Ministério da Saúde — que, segundo o governo estadual, não são reajustados há cerca de 20 anos.

Os hospitais, portanto, receberão duas verbas: uma estadual e outra nacional.

A regulamentação desses repasses precisa ser aprovada pela Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo).

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, o investimento anual previsto é de R$ 2,8 bilhões.

A expectativa é que as unidades recebam até cinco vezes mais em cinco mil procedimentos hospitalares, em comparação com a tabela nacional do SUS.

Entre os exemplos citados pela secretaria estão as cirurgias de apêndice, cujos repasses sairão de R$ 414,62 para R$ 1.865,79, e as de vesícula, que irão de R$ 996,34 para R$ 4.483,53.

Para incentivar a ampliação de partos normais, o valor pago vai aumentar de R$ 443,40 para R$ 2.217,00 por procedimento.

O pagamento será superior ao das cesáreas, que também serão reajustadas, de R$ 545,73 para R$ 2.182,92.

Unidades da região evitam comentar benefício

O LIBERAL procurou os três hospitais da RPT que estão na lista. Todas as unidades evitaram comentar sobre o cenário no momento, já que não foram notificadas do benefício.

O Seara Hospital Psiquiátrico, entretanto, adotou um tom cauteloso e lembrou do programa “Mais Santas Casas”, anunciado pelo governo estadual em outubro de 2021 e que também previa auxílio às entidades privadas sem fins lucrativos. Porém, a unidade não recebeu qualquer valor.

Vejas as unidades de saúde beneficiadas na RMC