Nova edição do Anuário Noiva do Grupo Liberal será lançada com desfile de Lucas Anderi

A nova edição do Anuário Noiva do Grupo Liberal será lançada no próximo dia 21 de outubro, no Luz do Campo Eventos, em Nova Odessa.

A ocasião promete ser um marco no calendário de casamentos da região, com um desfile exclusivo da última coleção do renomado estilista Lucas Anderi, um dos maiores nomes do setor de vestidos de noiva no Brasil.

O estilista Lucas Anderi – Foto: @kaco.fotografo

Lucas Anderi, nascido no Líbano, compartilha sua terra natal com ícones da moda como Elie Saab e Zuhair Murad. Tal como eles, Anderi é conhecido por seu apreço pelo luxo e por sua celebração da feminilidade.

Sua carreira é marcada pela criação de vestidos para noivas anônimas e famosas, como a atriz Larissa Manoela, que escolheu um modelo de seu ateliê para o casamento com o ator André Luiz Frambach.

Além de seu sucesso no mundo da moda, Anderi também se destacou na televisão brasileira. Entre 2017 e 2020, ele fez parte da bancada de especialistas do programa “Fábrica de Casamentos”, exibido pelo SBT em parceria com o Discovery Home & Health. Em 2022, ele fez sua estreia como apresentador no reality “Esquadrão da Moda”, também no SBT.

Na nova edição do Anuário Noiva, Lucas Anderi será o responsável pela produção da capa, com modelos de sua coleção “Alma Brasileira”.

Em entrevista ao LIBERAL, o estilista explicou que a coleção é uma homenagem à noiva brasileira, destacando a mão de obra nacional e o talento das mulheres brasileiras.

“A gente sabe que no mercado de casamento tem muita entrada de vestido importado, da China, da Europa, e a [coleção] Alma Brasileira é sobre a mão de obra brasileira, sobre aquelas funcionárias brasileiras criando e participando do sonho de uma mulher brasileira. E também trazendo o DNA da nossa brasileira”, afirmou.

No desfile que marcará o lançamento da revista, fornecedores e parceiros do anuário terão a oportunidade de conhecer de perto a nova coleção de Anderi, que promete surpreender com um mix de transparência, modelos clássicos, flores e bordados. “Um mix de tudo porque essa é nossa brasileira, uma mistura de tudo”, disse o estilista.

As noivas que se apaixonam pelos vestidos assinados por Lucas Anderi também terão a chance de participar do evento e interagir com fornecedores desse universo mágico que é o casamento. Os ingressos já estão disponíveis para reserva, mas são limitados. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 9-9708-8831.