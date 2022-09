Nossas histórias: caderno NQI comemora seu primeiro ano

Após um ano do lançamento da editoria Notícias que Inspiram, Fernando Giuliani se diz satisfeito com a repercussão da página, cujas histórias são contadas pela jornalista Jucimara Lima - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

No dia 5 de setembro de 2021, o LIBERAL começava a publicar a editoria “Notícias que Inspiram”. Assim como as estações do ano, o caderno publicado sempre aos domingos, passou por várias fases e ao longo desses 12 meses, contabilizou até o momento, mais de 115 histórias contadas em 57 edições.

Idealizador do projeto, Fernando Giuliani, diretor comercial do Grupo Liberal, conta que a repercussão da iniciativa foi melhor que a esperada.

“Em nosso call center, o pessoal sempre fala que gosta muito dessa editoria. Além disso, os assinantes aprovaram a ideia de poder ler notícias positivas no jornal. A pessoa acaba tendo um dia melhor” comenta.

A percepção do diretor encontra respaldo no feedback dado pelos leitores, como explica a supervisora de assinaturas, Bruna Ramalho.

“Esse é um caderno que mexe com a emoção das pessoas e nossos leitores gostam, porque acabam se sentindo inspirados. Por essa razão, posso dizer que o NQI é um dos cadernos que mais geram comentários de nossos assinantes. Tem até alguns que ligam para falar sobre as matérias e isso é muito legal. Acho que foi um presente para os leitores, em um momento que a gente precisava muito disso”.

Fernando recorda que a principal função do NQI sempre foi trazer leveza para as notícias de domingo. “Na época, estávamos em plena pandemia e tinha muitas coisas ruins acontecendo. Assim, decidimos trazer um lado mais positivo das coisas”.

Além de narrar histórias de vida que impactam, grandes conquistas, superações e trajetórias que inspiram, a editoria busca mostrar o trabalho que as entidades da região fazem em prol da comunidade.

Dentro desse contexto, um grande marco foi o Arraiá do Liberal realizado em junho. “Foi um evento que deu certo, no qual envolvemos várias entidades da cidade, lembrando que nessa ação, todo o lucro conquistado nas barracas foi totalmente delas, o que significou para muitas a melhor ajuda do ano”. De acordo com o diretor, a ideia é continuar promovendo este tipo de ação. “Vamos buscar parcerias para ajudar mais projetos”, revela.

Curiosamente, a Notícias que Inspiram surgiu em uma época em que a tendência das chamadas “good news” está muito forte, especialmente porque a pandemia, somada à crise econômica e mais uma série de situações ruins, impacta negativamente o lado emocional das pessoas. “Eu realmente acredito na força e na energia que as palavras possuem”, reflete Fernando.

Para comemorar esse primeiro ano, relembramos algumas histórias para saber como estão alguns dos personagens que encantaram nossos leitores. Veja abaixo.

Preparando o Natal

Em novembro de 2021, contamos a história de Reinaldo França, uma figura conhecida de Santa Bárbara d’Oeste que todos os anos se dedica a tornar o Natal de crianças carentes um pouco mais feliz. No momento, ele já começou a preparar as bonecas artesanais que faz para doação e promete que esse ano também promoverá a ação. “Faço tudo conforme posso, já estamos fazendo as bonecas, para presentear as crianças no Natal de 2022”, contou. Apesar de problemas de saúde, ele segue firme no propósito. “Vou caminhando com muita fé e com a ajuda de todos”, comenta ele, que também arrecada brinquedos, doces e outras doações.

Reinaldo na entrega dos presentes feita no Natal do ano passado – Foto: Divulgação

Em busca da cura

Em abril desse ano, contamos a história da promotora de vendas Selly Oliveira, de 35 anos, que descobriu um câncer de mama a partir de uma ação de seu cachorrinho, o yorkshire Whisky Francisco. Atualmente, ela continua na batalha para a cura, ainda compartilha nas redes sociais sua rotina pessoal e encontra no cãozinho o maior remédio para suas dores. “Francisquinho é meu anjo na terra. Eu continuo com muita fé e vivendo um dia de cada vez”, pontua ela sobre o momento.

Selly continua tendo no cachorrinho o seu grande amigo de todas as horas – Foto: Divulgação

Alta produção

Em janeiro desse ano, contamos a história de dona Leonilda de Carlos Leal, de 93 anos, uma moradora de Americana que dedica todo seu tempo livre para produzir peças de tricô para doação. Em razão do frio que fez no inverno de 2022, ela passou boa parte dos meses completamente imersa em sua prática. Segundo sua filha, a artesã Silvia Helena Leal Padulla, de 70 anos, a mãe produziu bastante esse ano. “Por aqui, tudo joia, minha mãe ainda está fazendo os gorros, cachecóis e mantas, ultrapassando a marca das 100 peças. Ela ama fazer isso”, relata.

Dona Leonilda mantém o ânimo e a alegria que a faz produzir peças para doação – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Outros rumos

Em fevereiro, contamos a história de Lucas Schmidt, de 23 anos, um jovem que criou uma abordagem própria para vendas na rua, utilizando muita simpatia, plaquinhas criativas e técnicas que ele aprendeu sozinho e em cursos. Após nossa visita, ele colocou em prática o desejo de produzir brigadeiros e chegou a vender muitas caixinhas pelas ruas de Sumaré. Atualmente, ele não consegue mais ir tanto para os semáforos, porque além de estar um processo de lançamento de um curso digital, também faz publicidade e revende as plaquinhas que fizeram seu sucesso. “Estou mais focado no digital”, comenta ele que também oferece treinamento em vendas.

Lucas agora empreende no universo digital – Foto: Reprodução / Instagram

Gravou disco

Em outubro do ano passado, contamos a história do Dyesson Henrique Ferreira, um rapaz de 27 anos, deficiente visual de nascimento, que encontrou na música uma razão para viver. Morador de Capivari, ele foi aluno de um projeto social da Escola Só Música de Americana. Um ano depois, ele e o parceiro Paulo Garcia acabam de gravar um novo disco. No próximo mês, ele pretende retomar as aulas na Só Música para aprimorar seu talento. Sobre seu momento de vida, ele comemora. “Começamos a gravar nosso CD em maio e há duas semanas terminamos de gravar a última faixa, agora só falta finalizar a capa. Então, em breve a gente volta para os palcos”, comemora.

Pronto para voltar aos palcos, Dyesson e seu parceiro estão ansiosos pelo lançamento do novo trabalho – Foto: Arquivo pessoal

História de sucesso

Em abril desse ano, contamos a história do idealizador da Escola de Goleiros Camisa 1, Vander Batistella. Na ocasião, além de narrar sua trajetória, contamos um pouco sobre o documentário “Escola de Goleiros – O Filme”, que seria lançado naquela semana. Com uma repercussão super positiva desde que foi apresentado pela primeira vez há alguns meses, na última segunda-feira, o documentário ganhou uma sessão especial no Museu do Futebol, em São Paulo. A sessão era um sonho de Vander e toda equipe envolvida no projeto. “Para nós, foi muito importante levar nossa história para um lugar tão emblemático no cenário do futebol. Coroa todo o processo”, comenta Batistella.

Rodrigo Bruns (Red Bull Bragantino), Vander, Alex Ferreira, Zetti (São Paulo FC) e Carlos Gallo (Despotivo Brasil) – Foto: Divulgação

Sonho realizado

Em novembro do ano passado, contamos a história da garotinha Jhenyfer Duran Pelissari, atualmente com 9 anos. Na época, ela era paciente do Centro Infantil Boldrini e estava nas últimas quimioterapias, em combate à LLA (Leucemia Linfoide Aguda). Para comemorar a cura, Jheny estava arrecadando chocolates para doar às crianças de lá. Vaidosa, a menina sonhava em participar de concursos de beleza, algo que acabou conseguindo. Angélica Pelissari, de 32 anos, mãe da garota, nos contou que em 2022, além de ter sido escolhida como Rainha Mirim da Festa do Peão de Americana ela está se preparando para um feito maior ainda. “Ela está muito feliz porque em dezembro ela vai concorrer no Miss Brasil. É o sonho dela. Então, vamos correr atrás.”