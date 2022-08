Nos primeiros dez dias de campanha, 36% dos candidatos registram receita na RPT

Dos 52 candidatos a deputado estadual e federal da RPT (Região do Polo Têxtil), 19, ou seja, 36,5%, registraram receita junto à Justiça Eleitoral nos dez primeiros dias de campanha, iniciada no último dia 16.

Os outros 32 ainda não tinham nenhum valor registrado até a tarde desta quinta-feira, conforme consta na plataforma DivulgaCand, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Pesquisador de doutorado em Ciência Política da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), Otávio Catelano apontou que esse cenário está dentro da normalidade, pois, nessa altura da campanha, nem todos os candidatos receberam ainda recursos dos partidos.

Segundo ele, os dez primeiros dias costumam ser mais “fracos” nesse sentido. “Tem alguns partidos que têm regras de distribuição de dinheiro muito diferentes. Varia muito de partido para partido”, disse.

Por enquanto, o candidato com maior valor registrado é o deputado federal Vanderlei Macris (PSDB), de Americana, que busca a reeleição. Ele já tem R$ 1.028.750 em caixa, dos quais R$ 1.023.750 são oriundos do diretório nacional do PSDB.

Para as eleições deste ano, existe um limite de gasto de R$ 3.176.572,53 para candidatos a deputado federal e de 1.270.629,01 para aqueles que concorrem ao cargo de deputado estadual.

Os valores subiram em relação a 2018, quando o limite era R$ 2,5 milhões para candidatos a deputado federal e R$ 1 milhão para quem buscava uma vaga na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo).

Para Catelano, essa elevação, que se baseou no IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), tente a aumentar a desigualdade da campanha se poucos candidatos tiverem dinheiro para atingir o teto.

De acordo com ele, somente candidatos com maior poder aquisitivo conseguem explorar o impulsionamento segmentado nas redes sociais, ferramenta que impulsiona as campanhas ao possibilitar a destinação de conteúdos específicos para diferentes categorias de pessoas.

“Isso é muito caro. Isso pode fazer diferença, e é algo que somente campanhas que têm mais dinheiro podem fazer”, afirmou.